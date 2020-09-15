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РЕН ТВ
РЕН ТВ

Объемы теневых зарплат в РФ могут вырасти на 30% до конца года

По итогам 2020 года бизнес прогнозирует рост объема "серых" зарплат в РФ на 30%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Институт развития правового общества.В источнике
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ФедералПресс

В России может вырасти объем «серых» зарплат

ФедералПресс18:33
РЕН ТВ

Объемы теневых зарплат в РФ могут вырасти на 30% до конца года

РЕН ТВ18:50
Известия

Объем «серых» зарплат в России до конца года может вырасти на 30%

Известия17:06
URA.Ru

В России резко вырастет объем серых зарплат

URA.Ru17:32

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUMвчера в 10:58
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В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата", а это Германия, Россия, Украина и Франция, согласились на встречу на высшем уровне, которая может состояться после второй встречи политических советников.
Российская газета19:07
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РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РИА Новости19:22
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Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях в ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Евросоюзе задало депутатам Европарламента и институтам Евросоюза девять вопросов по обвинениям в адрес Москвы со стороны Запада в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, указав на ключевые нестыковки в версии о его отравлении.
ТАССвчера в 14:09
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В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут "Известия" со ссылкой на текст документа.
РИА Новостивчера в 23:23
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ТАСС: семья давшего показания против Фургала получила госзащиту

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков вместе со своей семьей получили государственную защиту, сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Коммерсантъвчера в 14:54
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Астрономы объявили о начале нового солнечного цикла

Эксперты по космической погоде из NASA и американского метеорологического агентства NOAA объявили о начале нового 11-летнего цикла солнечной активности, 25-го по счету с 1749 года, когда был начат отсчет числа солнечных пятен, говорится в сообщении аэрокосмического агентства.
N+117:30

Трейлер Sniper Ghost Warrior Contracts 2: физика стрельбы на сверхдальних дистанциях

Компания CI Games выпустила небольшой трейлер и первые скриншоты своего будущего шутера Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Ролик обыгрывает то, что CI Games описывает как одно из самых важных изменений игрового процесса во второй части: снайперскую стрельбу на сверхдальних дистанциях.
3DNewsвчера в 13:50
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Военная прокуратура утвердила обвинение Рамилю Шамсутдинову

Во вторник 15 сентября военная прокуратура Читинского гарнизона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек в воинской части Забайкалья в октябре 2019 года.
Коммерсантъвчера в 12:29
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