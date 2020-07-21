Экономика
ГЛАС.RUОбъемы ввода жилья сокращаются из-за коронавируса
Издание отмечает, что в первом полугодии 2020 года из-за карантинных ограничений и коронавируса было введено всего 26,7 млн. кв. м. жилой недвижимости. По мнению Минстроя РФ, показатели сдачи жилья за первое не являются критичными и могут быть компенсированы во втором полугодии.
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с чего всё началось
Уже 20 июля замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что придется скорректировать целевой показатель нацпроекта по жилью: вместо запланированного ежегодного ввода жилья в 120 млн кв. м к 2024 году — 100 млн кв. м. Из-за пандемии девелоперы стали переносить сроки сдачи жилья, следует из данных Единого ресурса застройщиков.Коммерсантъвчера в 17:52
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