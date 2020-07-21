Объемы ввода жилья сокращаются из-за коронавируса
Издание отмечает, что в первом полугодии 2020 года из-за карантинных ограничений и коронавируса было введено всего 26,7 млн. кв. м. жилой недвижимости. По мнению Минстроя РФ, показатели сдачи жилья за первое не являются критичными и могут быть компенсированы во втором полугодии.В источнике
С чего всё началось
Объемы ввода жилья сокращаются из-за пандемии
Объемы ввода жилья сокращаются из-за пандемии По итогам 2020 года объем ввода нового жилья в целом по России может составить 40 млн кв. м — это минимальный показатель за последнее десятилетие, прогнозируют в Национальном рейтинговом агентстве (НРА).
Коммерсантъ17:52
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