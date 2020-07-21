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ГЛАС.RU
ГЛАС.RU

Объемы ввода жилья сокращаются из-за коронавируса

Издание отмечает, что в первом полугодии 2020 года из-за карантинных ограничений и коронавируса было введено всего 26,7 млн. кв. м. жилой недвижимости. По мнению Минстроя РФ, показатели сдачи жилья за первое не являются критичными и могут быть компенсированы во втором полугодии.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Объемы ввода жилья сокращаются из-за пандемии

Объемы ввода жилья сокращаются из-за пандемии По итогам 2020 года объем ввода нового жилья в целом по России может составить 40 млн кв. м — это минимальный показатель за последнее десятилетие, прогнозируют в Национальном рейтинговом агентстве (НРА).
Коммерсантъ17:52
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ГЛАС.RU

Объемы ввода жилья сокращаются из-за коронавируса

ГЛАС.RU07:30
Давыдов.Индекс

Объемы ввода нового жилья могут упасть до минимума за 10 лет

Давыдов.Индекс05:32
Lenta.ru

России предрекли рекордный строительный провал

Lenta.ru05:45
Росбалт

России предсказали рекордный спад в жилищном строительстве

Росбалт05:53
Строительная Газета

В 2020 году объем ввода жилья в России достигнет десятилетнего минимума

Строительная Газета03:55
Коммерсантъ

Объемы ввода жилья сокращаются из-за пандемии

Коммерсантъ17:52

В конгрессе США одобрили новые санкции против «Северного потока-2»

Палата представителей конгресса США одобрила поправки в проект бюджета Пентагона, которые предполагают новые санкции против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», сообщает радиостанция Free Europe.
РБК07:02
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Абхазия назвала условие приема российских туристов

В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.
Lenta.ruвчера в 13:58
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На петербурженку составили протокол за сожжение розы на Вечном огне

В Петербурге нашли и задержали молодого человека и двух девушек, участвовавших в съемке видеоролика о сожжении розы на Вечном огне на Марсовом поле, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
Интерфакс05:37
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