Уже 20 июля замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что придется скорректировать целевой показатель нацпроекта по жилью: вместо запланированного ежегодного ввода жилья в 120 млн кв. м к 2024 году — 100 млн кв. м. Из-за пандемии девелоперы стали переносить сроки сдачи жилья, следует из данных Единого ресурса застройщиков.

с чего всё началось

Издание отмечает, что в первом полугодии 2020 года из-за карантинных ограничений и коронавируса было введено всего 26,7 млн. кв. м. жилой недвижимости. По мнению Минстроя РФ, показатели сдачи жилья за первое не являются критичными и могут быть компенсированы во втором полугодии.

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