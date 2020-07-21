Экономика
КоммерсантъОбъемы ввода жилья сокращаются из-за пандемии
Уже 20 июля замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что придется скорректировать целевой показатель нацпроекта по жилью: вместо запланированного ежегодного ввода жилья в 120 млн кв. м к 2024 году — 100 млн кв. м. Из-за пандемии девелоперы стали переносить сроки сдачи жилья, следует из данных Единого ресурса застройщиков.
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Объемы ввода жилья сокращаются из-за пандемии По итогам 2020 года объем ввода нового жилья в целом по России может составить 40 млн кв. м — это минимальный показатель за последнее десятилетие, прогнозируют в Национальном рейтинговом агентстве (НРА).Коммерсантъвчера в 17:52
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