Объемы ввода жилья сокращаются из-за пандемии

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Уже 20 июля замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что придется скорректировать целевой показатель нацпроекта по жилью: вместо запланированного ежегодного ввода жилья в 120 млн кв. м к 2024 году — 100 млн кв. м. Из-за пандемии девелоперы стали переносить сроки сдачи жилья, следует из данных Единого ресурса застройщиков.