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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Объемы ввода жилья сокращаются из-за пандемии

Уже 20 июля замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что придется скорректировать целевой показатель нацпроекта по жилью: вместо запланированного ежегодного ввода жилья в 120 млн кв. м к 2024 году — 100 млн кв. м. Из-за пандемии девелоперы стали переносить сроки сдачи жилья, следует из данных Единого ресурса застройщиков.В источнике
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Коммерсантъ

Объемы ввода жилья сокращаются из-за пандемии

Объемы ввода жилья сокращаются из-за пандемии По итогам 2020 года объем ввода нового жилья в целом по России может составить 40 млн кв. м — это минимальный показатель за последнее десятилетие, прогнозируют в Национальном рейтинговом агентстве (НРА).
Коммерсантъ17:52
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Росбалт

России предсказали рекордный спад в жилищном строительстве

Росбалт05:53
Lenta.ru

России предрекли рекордный строительный провал

Lenta.ru05:45
Давыдов.Индекс

Объемы ввода нового жилья могут упасть до минимума за 10 лет

Давыдов.Индекс05:32
Строительная Газета

В 2020 году объем ввода жилья в России достигнет десятилетнего минимума

Строительная Газета03:55
Коммерсантъ

Объемы ввода жилья сокращаются из-за пандемии

Коммерсантъ17:52
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NYT: Германия выиграет от пандемии

Примером для подражания является Германия, которая под мудрым руководством Ангелы Меркель вышла из пандемии с минимальными потерями и которая, считает американское издание, будет процветать в постпандемическом мире.
Expert.ru03:52
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Звезда сериала «Интерны» перешел в лондонские официанты

Актер Дмитрий Шаракоис, получивший известность после первого сезона сериала «Интерны», приостановил карьеру и переехал жить в Лондон, где сначала трудился на стройке, а теперь работает официантом.
Свободная Пресса08:30
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Луцкий террорист поставил ультиматум Зеленскому и дал ему полчаса

Максим Кривош (Плохой), захвативший утром 21 июля автобус с заложниками в Луцке Волынской области, потребовал от президента Украины Владимира Зеленского в течение получаса записать и опубликовать специальное видео.
Украина.ру11:22
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Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить

Диск шлифовальной машины или сверло дрели проникает сквозь первый слой материала, но как только достигает керамических шариков, возникает вибрация, которая тупит инструмент, а мелкая пыль заполняет полости в пористой структуре металла.
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