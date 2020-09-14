Объемы выдачи ипотеки в России установили новый исторический рекорд
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Объем выдачи ипотеки в России увеличился по сравнению с прошлым августом на 59% - до 375 млрд рублей. Таким установив новый рекорд за всю историю рынка.В источнике
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