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Объемы выдачи ипотеки в России установили новый исторический рекорд

Объем выдачи ипотеки в России увеличился по сравнению с прошлым августом на 59% - до 375 млрд рублей. Таким установив новый рекорд за всю историю рынка.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Объемы ипотеки в августе достигли рекордных значений

Газета.Ru05:47
Телеканал 360°

Объем выдачи ипотеки жителям России вырос почти на 60%

Телеканал 360°04:54
Ведомости

Ипотека в августе установила новый рекорд

Ведомости17:19
РБК

Сумма выданных за месяц ипотечных кредитов достигла абсолютного максимума

РБК03:19
РИА Новости

Выдача ипотеки в августе установила новый исторический рекорд

РИА Новости03:01
Московский Комсомолец

Россияне в августе взяли рекордное число ипотечных кредитов

Московский Комсомолец18:16
ТАСС

Эксперты сообщили о рекордных объемах выдачи ипотеки в России в августе

ТАСС04:04

В Пенсильвании вспыхнули протесты после убийства мужчины полицейским

Протесты вспыхнули в американском городе Ланкастер в Пенсильвании после новости об убийстве полицейскими 27-летнего Рикардо Муньоса, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.
В Пенсильвании вспыхнули протесты после убийства мужчины полицейским
РИА Новости05:55
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Лаборатории и ОЗХО брали пробы у Навального самостоятельно

Все лаборатории, включая шведскую, французскую и лабораторию Организации по запрещению химоружия ОЗХО, брали пробы у Алексея Навального самостоятельно, сообщила официальный представитель МИД Германии Мария Адебар.
Интерфакс07:13
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Жители Белоруссии забрали из банков в августе $1 млрд

По состоянию на 1 сентября объем валютных сбережений белорусов на счетах и депозитах достиг $6,48 млрд, за месяц показатель снизился на 8,8%. Отмечается, что это рекордный отток валюты из белорусских банков с 2003 года.
Газета.Ru06:34
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Иракский спецназ ликвидировал финансиста и захватил главаря ИГ к западу от Багдада

Бойцы контртеррористического управления Ирака ликвидировали во время спецоперации к западу от Багдада одного из главных финансистов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), захватив также в плен ее главаря.
ТАСС06:56