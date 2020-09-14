Иракский спецназ ликвидировал финансиста и захватил главаря ИГ к западу от Багдада

Бойцы контртеррористического управления Ирака ликвидировали во время спецоперации к западу от Багдада одного из главных финансистов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), захватив также в плен ее главаря.