Политика

Gazeta.SPbGazeta.SPbПутин выпил в Дагестане стопку, обещанную 20 лет назад

Президент России Владимир Путин выполнил обещание, данное в 1999 году во время поездки в Дагестан, и осушил стопку, нетронутую в прошлом. В Дагестане в эти дни вспоминают вторжение банд террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба со стороны Чечни. Со времен этих событий прошло 20 лет.
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Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад

РИА Новости07:53

Путин выпил рюмку водки с ополченцами в Ботлихе

Молодежь Дагестана07:47

Путин выпил вместе с ополченцами в Ботлихе, как и обещал 20 лет назад

ТАСС07:55

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RT на русском08:41

Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку

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Путин пообщался с дагестанскими ополченцами

Lenta.ru08:36

Видео: Путин выпил стопку с ополченцами в Дагестане

РЕН ТВ09:13
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