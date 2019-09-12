Политика
Gazeta.SPbПутин выпил в Дагестане стопку, обещанную 20 лет назад
Президент России Владимир Путин выполнил обещание, данное в 1999 году во время поездки в Дагестан, и осушил стопку, нетронутую в прошлом. В Дагестане в эти дни вспоминают вторжение банд террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба со стороны Чечни. Со времен этих событий прошло 20 лет.
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Финансы
ЕЦБ перезапустил программу количественного смягчения и снизил ставку
Новое смягчение На предыдущем заседании в июле европейский регулятор предупредил рынок о возможном снижении ставок и пообещал изучить варианты смягчения политики, в том числе возобновление скупки активов — одной из составляющих политики количественного смягчения.
РБК 09:02
Политика
Интерпол отказался комментировать запрос России по Смоленкову
Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказалась комментировать информацию о запросе России по поводу местонахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова.
ТАСС 12:53
Происшествия
Четыре человека погибли при взрыве на юго-востоке Турции
Четыре человека погибли и 13 были ранены при взрыве, прогремевшем на автотрассе на юго-востоке Турции во время проезда автомобиля.
Известия 13:45
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv 10 сентября в 09:53
Авто
Новый внедорожник Mercedes-Maybach доберется до РФ
Как пишет портал «ТвоёАвто», новым Mercedes-Maybach станет роскошная версия GLS, которая должна побороться на рынке с Bentley Bentayga.
Газета DAILY 06:17
Космос
Российские ученые запатентовали систему очистки орбиты от мусора
Руководителям работ является Георгий Щеглов. Он рассказал, что система состоит из нескольких космических аппаратов.
Экономика сегодня 10:04
Армия и оружие
В Донбассе при невыясненных обстоятельствах скончался боевик Нацгвардии
ИА Новороссия 14:40
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Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов
Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Режиссер, похоже, начал терять вес на нервной почве.
Экспресс газета 09:59
Финансы
Россия откажется от долларовых займов в пользу евро или юаней
Россия в 2020 году откажется от кредитов в долларах и будет занимать в евро или юанях.
BFM.ru 12:26
Здоровье
Названы продукты, из-за которых часто болят суставы
Медики рекомендуют строго контролировать употребление соли, так как ее избыток ведет к отекам и воспалениям.
Волгоградская правда 10 сентября в 22:20
Энергетика
«Нафтогаз» может потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию
«Нафтогаз» намерен потребовать $11—14 млрд в качестве «компенсации», если «Газпром» будет настаивать на заключении нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
RT на русском 03:49
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Политика
Захарова ответила на вопрос Цимбалюка
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента агентства УНИАН Романа Цимбалюка, заявила, что в Русской православной церкви молятся за мир на Украине.
RT на русском 11:16
Политика
Болтон заявил, что сам подал в отставку с поста советника Трампа
Уволенный с поста советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что сам инициировал уход с занимаемой должности.
REGNUM 10 сентября в 14:35
Политика
Путин возложил цветы к памятнику ополченцам в Ботлихе
Путин возложил цветы к памятнику погибшим воинам и ополченцам Ботлихского района Дагестана pic.twitter.com / ePLuBuwQfW — Кремлевский пул РИА (@ Kremlinpool_RIA) September 12, 2019 Напомним, что в этом году исполняется 20 лет со момента вторжения террористов в Дагестан.
Политика Сегодня 07:05
Политика
Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний
Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
RT на русском 10:38
Здоровье
Молодая жена — не выход. Супрун рассказала, как вернуть эрекцию
Покинувшая пост и.о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун продолжает делиться советами и «лайфхаками» с подписчиками своей страницы в Facebook.
Украина.ру 04:38
Политика
Россия выиграла у Украины спор в ВТО о пошлинах на удобрения
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России в споре с Украиной об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония.
Ведомости 13:34
Политика
Командир украинских моряков объяснил отказ стрелять в ответ в Керченском проливе
Командир первого дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Украины Денис Гриценко, который вместе с другими 23 военнослужащими был задержан в Черном море в ноябре 2018 года, объяснил, почему отказался стрелять в ответ по российским пограничникам во время инцидента.
Lenta.ru 10:49
Политика
Путин оценил сотрудничество России и Израиля в военной сфере
Владимир Путин перед началом переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху высоко оценил взаимодействие двух стран в военной области.
РИА Новости 13:21
Футбол
Зидан хочет подписать Канте в «Реал»
Полузащитник «Челси» Нголо Канте входит в список трансферных пожеланий главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, сообщает The Athletic.
Sports.ru 13:57
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM вчера в 08:19
Происшествия
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА Новости 13:05
Здоровье
Врачи отказались отрезать «руки-базуки»
Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru 12:46
Шоу-бизнес
Лепс снова запил спустя год трезвости
Невские Новости 13:17
Общество
Меган Маркл представила «благотворительную» коллекцию одежды
Супруга британского принца Гарри и голливудская актриса Меган Маркл представила "благотворительную" коллекцию одежды.
Российская газета 15:00
Кино
Взлетел, но недалеко: экранизация романа «Щегол» Донны Тартт
Экранизировать невозможно Всегда можно пошутить, что Пулитцера Донна Тартт получила за количество исписанной бумаги.
Петербургский дневник 13:00