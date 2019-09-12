Президент России Владимир Путин выполнил обещание, данное в 1999 году во время поездки в Дагестан, и осушил стопку, нетронутую в прошлом. В Дагестане в эти дни вспоминают вторжение банд террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба со стороны Чечни. Со времен этих событий прошло 20 лет.

Путин выпил в Дагестане стопку, обещанную 20 лет назад

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