с чего всё началось

Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать. Об этом 20 октября семейство сообщило на своем YouTube-канале. В прошлом году Сью и ее супруг Ноэль утверждали, что больше детей они не планируют.

Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз

Общество Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.

Происшествия Число пострадавших при ЧП с дамбой в Красноярском крае выросло до 27 Власти Красноярского края объявили 21 октября днём траура по погибшим при прорыве дамбы в Курагинском районе региона.

Шоу-бизнес Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.

Армия и оружие Шойгу рассказал о причинах выхода США из ДРСМД Существует высокая вероятность того, что США развернут в Азии и Европе те ракеты, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Экономика В России каждая десятая компания планирует сократить работников В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.

Наука Ученые выяснили, как часто ошибается геномный редактор CRISPR/Cas9 Геномный редактор CRISPR/Cas9, использованный для создания первых "трансгенных" детей в Китае, делает примерно по две-три "опечатки" при редактировании ДНК эмбриона.

Экономика ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.

Футбол Уткин о Кононове: Этот человек – обманщик, он мне лгал По словам Уткина, Кононов в «Спартаке» старался говорить по делу, но журналист вынес только то, что этот человек – обманщик, и в дальнейшем, где бы он ни работал, Уткин будет относиться к нему как к чему-то чуть хуже, чем пустое место.

Здоровье В Екатеринбурге тысячи медицинских карт оказались под трубами онкоцентра. Объяснение главврача В распоряжении Е1.RU оказались фотографии медицинских карт пациентов Свердловского областного онкологического диспансера, которые в течение нескольких месяцев хранились на полу в полуподвальном помещении главного корпуса медучреждения на Соболева, 29.

Общество В Испании идёт подготовка к эксгумации останков Франсиско Франко Власти Испании настаивают на том, что останки Франко не могут покоиться в Долине павших, так как там захоронены погибшие во время гражданской войны.

Технологии «Роскачество» дало советы на случай кражи смартфона Специалисты «Роскачества» рассказали, как защитить персональные данные, хранящиеся на смартфоне, в случае его кражи.

Армия и оружие Турция сообщила об уходе курдов из зоны безопасности в Сирии Сирийские курды начали покидать зону безопасности на севере Сирии, созданную Турцией и США, сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

Экономика Акции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,3% (до 2094 руб. за штуку) на новостях об изменениях в законопроекте о значимых интернет-ресурсах, следует из данных биржи.

Общество Facebook заблокировал страницу проекта МИА «Россия сегодня» об Арктике Как развивалась ситуация вокруг Arctic.ru С начала октября Facebook начал последовательно блокировать страницу проекта на английском языке: сначала запретили размещать видео, потом — делать любые публикации, а 14 октября аккаунт просто удалили.

Общество Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.

Общество Стали известны регионы с самым доступным газом для населения Примечательно, что Иркутская область на фоне других регионов отличается не только аномально высокой ценой сетевого газа, но и аномально низкой ценой электроэнергии, о чем свидетельствуют результаты рейтинга регионов России по доступности электроэнергии для населения.

Политика Медведев предложил сделать административный кодекс понятным Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) должен быть понятным и более приемлемым для целей экономического развития, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Россия 24», текст которого опубликован на сайте правительства.

Кино Завершились съемки новых «Охотников за привидениями» Джейсон Райтман объявил в Instagram о завершении основного съемочного процесса новых «Охотников за привидениями» — прямого продолжения картины 1984 года.

Кино «Малефисента» возглавила российский прокат, потеснив «Джокера» Безоговорочным лидером минувшего уикенда в российском прокате стала сказка для взрослых "Малефисента: Владычица тьмы", для участия в которой главная звезда фильм Анджелина Джоли решила вновь вернутся в игровое кино после четырехлетнего перерыва.