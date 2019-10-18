Общество

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Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать. Об этом 20 октября семейство сообщило на своем YouTube-канале. В прошлом году Сью и ее супруг Ноэль утверждали, что больше детей они не планируют.
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с чего всё началось
44-летняя многодетная мама Сью, которая ранее обещала больше не беременеть, заявила об ожидании нового ребенка на своем
 Youtube-канале The Radford Family.
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