с чего всё началось

Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать. Об этом 20 октября семейство сообщило на своем YouTube-канале. В прошлом году Сью и ее супруг Ноэль утверждали, что больше детей они не планируют.

Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз

Происшествия Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

Общество Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".

Экономика Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1% Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».

Экономика «Яндекс» подорожал после послабления от правительства Отзыв правительства на законопроект о значимых информационных ресурсах, в котором предлагалось изменить ключевые положения документа, привел к тому, что акции «Яндекса» выросли более чем на семь процентов на открытии торгов на Московской бирже.

Авто Mitsubishi прекращает поставки внедорожника Pajero в России Компания Mitsubishi объявила об окончании поставок внедорожника Pajero для России — последними экземплярами станут машины в версии Final Edition.

Кино Режиссеры одобрили открытие базы с данными о господдержке киноотрасли Российские режиссеры положительно отзываются о создании открытой базы данных о господдержке кинопроектов, которая начала работу на сайте Фонда кино в разделе ЕАИС.

Культура Дмитрий Нагиев впервые встал на колени перед участницей шоу «Голос» Известный телеведущий Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Общество Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.

Происшествия Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.

Спорт IBU: союз биатлонистов России не выполнил условия для восстановления Союз биатлонистов России (СБР) не выполнил всех условий для восстановления своего статуса, 19 октября заявили в Международном союзе биатлонистов (IBU) в ходе конгресса организации в Мюнхене.

Экономика В ФНПР прокомментировали сообщения о массовых сокращениях в 2020 году Ранее газета "Известия" со ссылкой на исследование Headhunter сообщила, что почти каждая десятая компания планирует провести сокращение персонала в следующем году.

Политика Два американских патрульных катера прибыли в Одессу Американское судно Ocean Freedom доставило в Одессу два катера класса Island - Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск", которые были переданы Украине Соединенными Штатами в 2018 году.

Политика Эрдоган предпримет «необходимые шаги» по Сирии после встречи с Путиным Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен предпринять необходимые шаги по ситуации на севере Сирии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Общество В России дети смогут не платить за вывоз мусора Общественная организация «Деловая Россия» предлагает снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.

Происшествия В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов её семьи Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата Законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.

Политика Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

Музыка Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню Музыканты из группы Lindemann Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен презентовали новую песню Ich weiß es nicht.

Политика Британский киберцентр заявил, что российские хакеры выдают себя за иранских В британском национальном центре компьютерной безопасности (NCSC) заявили, что российские хакеры совершили кибератаки на компьютерные сети десятков стран через устройства в Иране.

Общество В студии «Квартал 95» вступились за хор имени Веревки Актер студии Евгений Кошевой вместе с артистами хора имени Веревки исполнили песню "Горел дом" ("Горила хата"), там, в частности, есть такие слова: "Горел дом, пылал, в Лондоне женщина плакала".

Армия и оружие На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.

Политика В Сочи пройдет саммит «Россия-Африка» Российский президент Владимир Путин назвал предстоящий саммит Россия — Африка в Сочи беспрецедентным и знаковым мероприятием.

Общество Суд отказался блокировать BlaBlaCar в России Компания-перевозчик обратилась в суд с требованием признать информацию, размещенную на сайте и в мобильном приложении BlaBlaCar, запрещенной к распространению в России.

Экономика Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в экономике России все в порядке: увеличиваются объем промышленного производства и товарооборот.