Общество
ИзвестияОбещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать. Об этом 20 октября семейство сообщило на своем YouTube-канале. В прошлом году Сью и ее супруг Ноэль утверждали, что больше детей они не планируют.
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с чего всё началось
44-летняя многодетная мама Сью, которая ранее обещала больше не беременеть, заявила об ожидании нового ребенка на своем Youtube-канале The Radford Family.РЕН ТВвчера в 20:47
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