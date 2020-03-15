Общество

РамблерРамблерОбессиленного Яценюка в маске привезли в клинику

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске на лице, привезли в киевскую клинику «Борис». Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на свидетелей инцидента.
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СМИ: обессиленного Яценюка в маске привезли в киевскую клинику

РИА Новости07:34

Обессиленного Яценюка в медицинской маске привезли в киевскую клинику

Lenta.ru07:59

«Обессилевшего» Яценюка в медицинской маске доставили в клинику

Московский Комсомолец08:22

Яценюк в маске не смог самостоятельно добраться до больницы

Вести.Ru07:59

Яценюка в маске и под руки отвели в клинику

Life.ru07:58

Яценюка в медицинской маске и под руки доставили в киевскую клинику

Комсомольская правда08:28

Яценюка в маске и в обессиленном состоянии доставили в больницу

РЕН ТВ08:15
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