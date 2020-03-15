Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске на лице, привезли в киевскую клинику «Борис». Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на свидетелей инцидента.

Обессиленного Яценюка в маске привезли в клинику

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