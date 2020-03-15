Общество

Lenta.ruLenta.ruОбессиленного Яценюка в медицинской маске привезли в киевскую клинику

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске на лице, доставили в киевскую клинику «Борис». Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель» со ссылкой на очевидца.
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СМИ: обессиленного Яценюка в маске привезли в киевскую клинику

РИА Новости07:34

Обессиленного Яценюка в медицинской маске привезли в киевскую клинику

Lenta.ru07:59

Яценюк в маске не смог самостоятельно добраться до больницы

Вести.Ru07:59

«Обессилевшего» Яценюка в медицинской маске доставили в клинику

Московский Комсомолец08:22

Яценюка в медицинской маске и под руки доставили в киевскую клинику

Комсомольская правда08:28

Яценюка в маске и в обессиленном состоянии доставили в больницу

РЕН ТВ08:15

Стало известно о госпитализации Яценюка в медицинской маске

Взгляд.ру08:08
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Общество

Названа причина госпитализации Арсения Яценюка

Пресс-секретарь бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка Ольга Лапло назвала причину его пребывания в клинике и призвала "не распространять панику".
РИА Новости 08:50
Общество

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