Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске на лице, доставили в киевскую клинику «Борис». Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель» со ссылкой на очевидца.

Обессиленного Яценюка в медицинской маске привезли в киевскую клинику

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