Общество
Lenta.ruОбессиленного Яценюка в медицинской маске привезли в киевскую клинику
Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске на лице, доставили в киевскую клинику «Борис». Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель» со ссылкой на очевидца.
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Общество
В Пензе госпитализировали человека с подозрением на коронавирус
В Пензе госпитализировали человека с подозрением на коронавирус. Сейчас его состояние удовлетворительное.
Политика
Глава минздрава Украины предложил ограничить работу заведений общепита
Министр здравоохранения Украины Илья Емец предложил рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания для недопущения распространения коронавирусной инфекции в стране, сообщает украинский минздрав.
Политика
Киев закрыл КПП «Станица Луганская»
Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Общество
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Футбол
Кокорин признан лучшим футболистом матча «Сочи» — «Краснодар»
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин признан лучшим игроком матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (2:0).
Армия и оружие
ЛНА заявила о ликвидации турецких военных при ударе в Ливии
Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара нанесла удары по аэродрому Митига, ликвидировав нескольких турецких военных.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Здоровье
Главный пульмонолог России рассказал о лечении коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa источник в RT, о лечении пневмонии, вызванной коронавирусом, рассказал главный пульмонолог России.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, из-за чего появляется рак
В дальнейшем на генетическую детерминанту накладываются факторы риска, отметил Мясников. Важные из них - курение и вирусные инфекции.
Общество
Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за коронавируса
Королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за распространения в стране коронавирусной инфекции.
Происшествия
В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО
В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Политика
Володин раскрыл детали выступления Путина в Госдуме
Спикер Госдумы отметил, что сразу позвонил Владимиру Путину и сообщил о поправках.
Политика
Пушков назвал бешенством нападение на российское посольство в Киеве
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал действия украинских радикалов, которые произвели выстрелил из ракетницы по российскому посольству в Киеве.
Общество
Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой представить предложения по обеспечению социальной стабильности в связи с распространением эпидемии коронавируса.
Авто
Datsun on-DO получил новую комплектацию
Комплектация Comfort стала доступна для седана Datsun on-DO в рестайлинговой версии.
Музыка
Почти 10 млн просмотров набрал клип Little Big для «Евровидения»
Более 9,99 млн просмотров собрал клип на песню Uno группы Little Big, которая будет представлять Россию на 65-м песенном конкурсе «Евровидение».
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.
Кино
Вин Дизель заявил, что «Бладшот» даст начало новой киновселенной
На днях Вин Дизель рассказал, что новый фильм «Бладшот», в котором он сыграл одну из главных ролей, даст начало новой киновселенной на основе комиксов издательства Valiant Comics.
Кино
Добронравов подтвердил, что Артемьева не снимется в новых «Сватах»
Седьмой сезон комедийного сериала «Сваты» снимается без участия Людмилы Артемьевой, игравшей одну из главных ролей ― Ольгу Ковалеву.
Гаджеты
Эксперты назвали 5 признаков плохого смартфона
Профильные эксперты назвали 5 признаков плохого смартфона, которые способны превратить жизнь человека в ад.
Футбол
«Валенсия» Черышева заявила о пяти случаях заражения коронавирусом
Пять случаев заболевания коронавирусом выявлено в испанском футбольном клубе «Валенсия». Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Общество
Власти Грузии сообщили о закрытии границы с Россией из-за коронавируса
Грузия временно приостанавливает перемещение граждан через границу с Россией из-за распространения коронавируса.
Общество
В России выявлены четыре новых случая заболевания коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Общество
Минпросвещения рекомендует дистанционное обучение для всех школьников
Региональным властям РФ рекомендуется временно перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба министерства просвещения.
Технологии
В Иране следят за людьми с помощью приложения для диагностики коронавируса
В начале марта Минздрав Ирана предложил жителям страны установить на смартфоны приложение для мониторинга коронавируса.
Экономика
Мантуров назвал снижение курса рубля плюсом
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что снижение курса рубля выступает плюсом для большинства отраслей промышленности и повышает конкурентоспособность на внешнем рынке, пишет "Интерфакс".
Политика
В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Общество
СПбГУ переводит студентов на дистанционное обучение из-за коронавируса
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) переводит студентов ряда направлений на дистанционное обучение из-за опасности распространения коронавируса нового типа.