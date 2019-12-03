с чего всё началось

Пассажиры рейса Хабаровск — Иркутск из Бурятии в состоянии сильного алкогольного опьянения не смогли дойти до самолета — в выдвижном рукаве для прохода на борт их обнаружила служба авиабезопасности, после чего мужчин сняли с рейса, говорится в сообщении управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.

Происшествия Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Политика ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой» Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.

Политика Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Экономика Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

Общество В Москве объявили «желтый» уровень опасности В Москве объявлен "желтый" уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий - метеорологи прогнозируют гололед и метель, а также порывистый ветер.

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Экономика Saxo Bank представил прогноз на 2020 год Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.

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Авто С 1 января в России для водителей введут новые штрафы Как сообщает ToDay News Ufa, в России с 1 января 2020 года вступят в действие новые штрафы: за «ночную» парковку коммерческого транспорта во дворах жилых домов для каршеринговых авто и для «ГАЗелей» от 1 до 5 тыс. рублей; за езду по дорогам общего пользования без номеров от 5 тыс. рублей, могут и прав лишить.

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