Полузащитник голландского "Витесса" Рихедли Базур отстранен от тренировочного процесса с командой на неопределенный срок. Игрок средней линии ранее стал центральной фигурой сразу двух конфликтов внутри команды. Сначала Базур на одной из тренировок повздорил со своим одноклубником Джеем-Роем Гротом.

Обидчик Слуцкого отстранен от тренировок в «Витессе»

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