Футбол

Вести.RuВести.RuОбидчик Слуцкого отстранен от тренировок в «Витессе»

Полузащитник голландского "Витесса" Рихедли Базур отстранен от тренировочного процесса с командой на неопределенный срок. Игрок средней линии ранее стал центральной фигурой сразу двух конфликтов внутри команды. Сначала Базур на одной из тренировок повздорил со своим одноклубником Джеем-Роем Гротом.
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«Витесс» отстранил от тренировок игрока, который оскорбил Слуцкого

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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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