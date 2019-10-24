Футбол
Вести.RuОбидчик Слуцкого отстранен от тренировок в «Витессе»
Полузащитник голландского "Витесса" Рихедли Базур отстранен от тренировочного процесса с командой на неопределенный срок. Игрок средней линии ранее стал центральной фигурой сразу двух конфликтов внутри команды. Сначала Базур на одной из тренировок повздорил со своим одноклубником Джеем-Роем Гротом.
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Полузащитник «Витесса» отстранен от тренировок после конфликта со Слуцким
Советский спортвчера в 11:45
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