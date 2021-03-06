Транспортный обход Кемерова, стоимость которого оценивается в 42 млрд рублей, построят на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников на совещании по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кузбасса в субботу, 6 марта.

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