Глава МИД КНР: Китай и Россия борются с политическими и РНК-вирусами

Россия и Китай объединились в борьбе не только с новым коронавирусом, но и политическим, оставаясь оплотом стабильности на планете, заявил глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И во время большой ежегодной пресс-конференции, на которой обычно озвучивается внешнеполитический курс КНР.