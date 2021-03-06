Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Обход Кемерова стоимостью 42 млрд рублей построят на условиях ГЧП

Транспортный обход Кемерова, стоимость которого оценивается в 42 млрд рублей, построят на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников на совещании по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кузбасса в субботу, 6 марта.В источнике
Известия
Комсомольская правда - Кемерово
ИА Красная Весна
ФАН
A42.RU
News.ru
Экономика сегодня
Piter.tv
Подробнее о событии

Финансирование плана по развитию Кузбасса из госбюджета составит 51 млрд

ФАНвчера в 13:04

Объездную дорогу вокруг Кемерова поможет построить федеральный бюджет

A42.RUвчера в 03:59

Объездную дорогу вокруг Кемерово построят за 42 млрд рублей

News.ruвчера в 06:21

На строительство объезда вокруг Кемерово федеральный бюджет выделит 21 миллиард рублей

Комсомольская правда - Кемерововчера в 05:13

Решетников поручил ускорить создание центра профподготовки для строительства в Кузбассе

ТАССвчера в 06:25

Обход Кемерова стоимостью 42 млрд рублей построят на условиях ГЧП

Известиявчера в 04:24

Более 20 миллиардов рублей на транспортный обход Кемерова выделят из федеральной казны

Кузбассвчера в 06:32
Интересное

Болезнь Хантингтона вызвана замедлением механизмов построения белка в клетках

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, группа ученых показала, что мутировавший белок хантингтин замедляет работу механизмов построения белка в клетках мозга, называемых рибосомами.
ГЛАС.RUвчера в 22:54

Глава МИД КНР: Китай и Россия борются с политическими и РНК-вирусами

Россия и Китай объединились в борьбе не только с новым коронавирусом, но и политическим, оставаясь оплотом стабильности на планете, заявил глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И во время большой ежегодной пресс-конференции, на которой обычно озвучивается внешнеполитический курс КНР.
Вести.Ru03:16

СК возбудил дело по факту гибели людей при пожаре в доме в Уфе

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам») по факту смерти трёх человек во время пожара», — цитирует Интерфакс пресс-службу управления СК по Башкирии.
RT на русском01:08