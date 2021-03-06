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Обход Кемерова стоимостью 42 млрд рублей построят на условиях ГЧП

Транспортный обход Кемерова, стоимость которого оценивается в 42 млрд рублей, построят на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников на совещании по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кузбасса в субботу, 6 марта.В источнике
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Более 20 миллиардов рублей на транспортный обход Кемерова выделят из федеральной казны

Кузбассвчера в 06:32

На строительство объезда вокруг Кемерово федеральный бюджет выделит 21 миллиард рублей

Комсомольская правда - Кемерововчера в 05:13

Обход Кемерова стоимостью 42 млрд рублей построят на условиях ГЧП

Известиявчера в 04:24

Решетников поручил ускорить создание центра профподготовки для строительства в Кузбассе

ТАССвчера в 06:25

Реализация программы развития Кузбасса потребует более 51 млрд рублей

REGNUMвчера в 04:43

Объездную дорогу вокруг Кемерова поможет построить федеральный бюджет

A42.RUвчера в 03:59

Мишустин подписал программу социально-экономического развития Кузбасса

Интерфаксвчера в 03:59
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В Госдуме оценили угрозы Кравчука в адрес России

Так он прокомментировал угрозу экс-президента Украины и представителя Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука предпринять "радикальные шаги", если Россия не признает себя стороной конфликта на юго-востоке Украины.
РИА Новостивчера в 06:30

Георгиев и Бучневич помогли «Рейнджерс» победить «Нью-Джерси»

Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:3. Голевыми передачами отметились Александр Георгиев и Павел Бучневич, у проигравших шайбу забросил Михаил Мальцев.
Российская газета16:05