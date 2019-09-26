Футбол
Красная веснаОбладатель Кубка России «Локомотив» покинул турнир, проиграв «Балтике»
Кубок России, 1/16 Финала, 25 сентября
Калининград, Стадион «Калининград»
|31′
Эдер
Ян Казаев
|75′
|П
Дополнительное время прошло без забитых мячей, и победитель определился в серии пенальти. «Балтика» оказалась удачливее и выиграла серию пенальти со счетом 4:1. Таким образом, действующий обладатель Кубка России «Локомотив» не смог защитить титул и вылетел из турнира.
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«Балтика» победила «Локомотив» в серии пенальти и вышла в 1/8 финала Кубка России
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