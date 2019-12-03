Футбол

REGNUMREGNUMОбладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси

Аргентинский футболист получил «Золотой мяч» в шестой раз за свою карьеру. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Месси прибыл в Париж на церемонию вручения футбольной награды года со своей семьёй.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

«Когда твой папа получает «Золотой мяч». France Football показал эмоции сына Месси во время награждения

Матч ТВ01:24

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси в шестой раз за карьеру получил «Золотой мяч»

Эхо Москвы02:00

Месси получил «Золотой мяч» из рук Модрича, Роналду не пришёл. Фото с церемонии

Чемпионат02:00

Месси процитировал жену после получения «Золотого мяча»

Sport.ruвчера в 17:45

Весь мир в восторге, Португалия готовит ответ. СМИ — о «Золотом мяче» Месси и поражении Криштиану Роналду

Спорт-Экспресс02:30

Месси — шестикратный обладатель «Золотого мяча». Да, он опять выиграл

Sport24.ruвчера в 16:24

«Барселона» о Месси: «Один. Единственный. Навсегда🐐»

Sports.ruвчера в 16:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 02:49, Ашберн

Месси в шестой раз выиграл «Золотой мяч» и обошел Роналду

КП - Беларусь01:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 02:49, Ашберн
Шоу-бизнес

Нарусова объяснила, почему Собчак живет отдельно от Богомолова

Газета.Ru вчера в 09:00
Происшествия

ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах

Lenta.ru вчера в 03:47
Политика

ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
РБК вчера в 17:04
Общество

«Аэрофлот» пожаловался ФАС на рост тарифов

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев просит главу ФАС Игоря Артемьева усилить контроль за ростом цен на керосин, аэропортовое и наземное обслуживание в региональных российских аэропортах.
Коммерсантъ 01:00
Политика

Экс-депутата Рады заочно обвинили в нападении на посольство России

Бывшему депутату Верховной Рады Украины Игорю Мосийчуку заочно предъявили обвинения в нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 02:12
Политика

Спикер Рады заявил о существовании на Украине только одного народа

"В стране нет ни малых, ни средних, ни больших народов - на Украине есть многонациональный украинский народ", - заявил Разумков.
Газета.Ru 02:32
Политика

Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который с 1 июля 2020 года обяжет продавцов электроники устанавливать на гаджеты российское программное обеспечение (ПО).
Интерфакс вчера в 10:35
Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»

Ведомости 00:50
Происшествия

В Кремле отказались комментировать решение суда по жалобе Голунова

В Кремле наблюдают за развитием ситуации по делу журналиста Ивана Голунова, однако комментировать решение суда, отклонившего его жалобу на бездействие следователей, отказались.
Известия вчера в 06:48
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

ТАСС 01:06
Шоу-бизнес

Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии

Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит – 2019", сообщает teleprogramma.pro.
РИА Новости 01:22
Кино

Мультфильм «Холодное сердце — 2» лидирует в российском прокате

На втором месте в отечественном кинопрокате оказалась детективная комедия «Достать ножи», которая собрала около 13 млн рублей.
RuNews24.ru 30 ноября в 05:26
Политика

Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом

Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине.
РИА Новости вчера в 13:53
Общество

Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали

Газета.Ru вчера в 05:17
Общество

Эксперты оценили затраты россиян на новогодний ужин в 10 тыс. руб

РБК вчера в 21:18
Происшествия

В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына

Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
ТАСС 00:28
Общество

Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly перестал принимать заказы

Совместное предприятие «Яндекс.Маркета» и Сбербанка – маркетплейс для покупок товаров из-за границы Bringly – прекратил прием заказов, говорится на сайте сервиса.
Ведомости вчера в 10:32
Происшествия

Россиянин нашел на капоте автомобиля мертвую голую девочку

В Петербурге местный житель нашел на капоте своего автомобиля мертвую девочку.
Lenta.ru 02:24
Общество

Памятник Грибоедову в Ереване облили краской

Расположенный в Ереване памятник русскому поэту и дипломату Александру Грибоедову облили красной краской.
Известия вчера в 19:28
Авто

ВАЗ-2101 с мотором от Lancia Delta Integrale появился в продаже

В текущий период времени собственник просит за свой «горячий» ВАЗ-2101 24 тысячи долларов (приблизительно 1,5 млн рублей).
CarsWeek.ru 01 декабря в 23:43
Политика

Нидерланды обвинили Россию в помощи главному свидетелю по делу MH17

Прокуратура Нидерландов обвинила российские власти в том, что они намеренно позволили покинуть Россию одному из главных свидетелей по делу о крушении рейса MH17 над Донбассом.
URA.Ru вчера в 08:16
Происшествия

В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.
REGNUM 00:49
Происшествия

Что происходит с ФСБ и СК после ареста замглавы свердловского следкома

Среди правоохранителей обсуждается, может ли эта история ударить по бывшему начальнику свердловского СК Валерию Задорину, который был вынужден уйти в отставку после резкой критики в его адрес со стороны главы следкома Александра Бастрыкина — за вялое расследование уголовного дела «борзого директора», не платившего зарплату рабочим и попросившего, чтобы ему позвонил Путин.
URA.Ru вчера в 11:48
Единоборства

Фергюсон пообещал заставить Нурмагомедова «мочиться кровью»

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон прокомментировал предстоящий поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым за пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Lenta.ru 02:15
Общество

Проклов день: что запрещено делать 3 декабря

Что касается примет в этот день, то считалось, что если утром идет сильный снег, то днем будет солнечно и ясно.
Волгоградская правда вчера в 22:22
Политика

США могут ввести пошлины на французские товары

В связи с введением Францией цифрового налога в отношении американских компаний США могут обложить пошлинами французские товары на сумму около $2,4 млрд.
ТАСС вчера в 18:13
Авто

Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец 01 декабря в 06:33
Происшествия

В Оренбурге рухнул мост в районе улицы Терешковой

В пресс-службе областного УМВД подчеркнули, что, предварительно, обрушилось два пролёта моста, сейчас на месте работают экипажи ДПС, движение в сторону выезда из города за «Армадой» перекрыто.
Газета Оренбуржье вчера в 11:42
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Происшествия

Задержаны заказные киллеры, убившие трехлетнего ребенка в Киеве

Московский Комсомолец вчера в 07:56
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное