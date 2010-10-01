Футбол
REGNUMОбладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Аргентинский футболист получил «Золотой мяч» в шестой раз за свою карьеру. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Месси прибыл в Париж на церемонию вручения футбольной награды года со своей семьёй.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 16:07, Ашберн
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
Транспорт
Поезда на МЦД-1 следуют с увеличенными интервалами из-за сбоя
Сбой произошел в движении поездов на Московском центральном диаметре на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЦД-1) из-за срыва стоп-крана, сообщает Центральная пригородная пассажирская компания в сети микроблогов Twitter.
Финансы
Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Армия и оружие
Подготовка техники ВСУ к зиме закончилась поломкой более 30 единиц
Политика
Зеленский назвал две главные цели «нормандского саммита»
По итогам «нормандского саммита», который состоится 9 декабря в Париже, президент Украины Владимир Зеленский ожидает достичь прогресса по двум направлениям.
Кино
Фонд кино открывает структуру для поддержки российских кинотеатров
Фонд кино представил новую структуру - Фонд-кинопрокат, который будет заниматься решением вопросов кинотеатров, открытых при поддержке организации.
Политика
НАТО открывает двери для Северной Македонии
В Лондоне с 3 по 4 декабря в Лондоне продет саммит стран-участниц НАТО, на котором, как ожидается, будет принято окончательное решение о вхождении Северной Македонии в Североатлантический альянс.
Политика
На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинский кабмин принял решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза».
Шоу-бизнес
У Мирославы Думы диагностировали смертельное заболевание легких
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди
Певица Анна Семенович рассказала, что ей диагностировали генетическое заболевание груди.
Технологии
Президент Qualcomm: через два года смартфоны потеряют актуальность
Президент компании Qualcomm, выпускающей процессоры и модемы для мобильных гаджетов, заявил о том, что привычные нам смартфоны начнут уходить в прошлое уже через два года.
Гаджеты
Xiaomi продала 10 миллионов Redmi Note 8 и Note 8 Pro
В результате, всего за три месяца, продажи Redmi Note 8 и Note 8 Pro в мире достигли 10 миллионов единиц.
Происшествия
Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге
Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря.
Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
Футбол
Алиссон стал первым в истории обладателем приза имени Льва Яшина
Авто
С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов
С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Политика
Бывший комиссар «Наших» и депутат Госдумы получил гражданство Германии
Бывший депутат Госдумы от "Единой России" и экс-федеральный комиссар движения "Наши" Роберт Шлегель стал гражданином Германии.
Кино
Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2»
На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.
Политика
МИД Украины вручил послу Венгрии ноту протеста
Нота протеста была вручена венгерскому послу на Украине Иштвану Ийдярто из-за его интервью изданию «Главком» от 28 ноября.
Хоккей
Овечкин стал 10-м по количеству хет-триков в НХЛ
Главным героем встречи стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший хет-трик и сделавший одну голевую передачу.
Футбол
Дзюба — о победе над «Спартаком»: пускай на табло смотрят
Шоу-бизнес
Супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина стала получать угрозы
Оксана Воеводина написала заявление в полицию об угрозах.
Армия и оружие
В ДНР испытывают новую станцию радиоэлектронной борьбы
Народная милиция самопровозглашенной ДНР сообщила об испытании новой станции радиоэлектронной борьбы, которая должна выявлять и подавлять помехи в системах связи.
Происшествия
Растёт число жертв аварии с автобусом в Забайкалье
Число погибших в упавшем с моста автобусе в Забайкалье достигло 19 человек, сообщает пресс-службе губернатора Забайкальского края.