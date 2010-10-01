Футбол

REGNUMREGNUMОбладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси

Аргентинский футболист получил «Золотой мяч» в шестой раз за свою карьеру. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Месси прибыл в Париж на церемонию вручения футбольной награды года со своей семьёй.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Месси в шестой раз получил «Золотой мяч»

Sport.ru15:45

Сегодня станет известен обладатель «Золотого мяча»

Эхо Москвывчера в 23:05

Месси взял рекордную награду, Ван Дейк трогательно поздравил Лео. Мы вели онлайн церемонии вручения «Золотого мяча»

Матч ТВ14:25

Список обладателей «Золотого мяча» за всю историю

Чемпионат15:52

Лионель Месси: «Как говорит моя жена, не прекращайте мечтать»

Спорт-Экспресс16:02

Игроки Ла Лиги получают «Золотой мяч» последние 11 лет. В 2008-м Роналду выиграл, выступая в АПЛ

Sports.ru15:52

Месси в шестой раз стал обладателем «Золотого мяча» (видео)

Советский спорт15:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 16:07, Ашберн
Политика

Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
РБК 14:10
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Происшествия

Суд Екатеринбурга арестовал сектанта, обвиняемого в убийстве сына

Газета.Ru 12:16
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
REGNUM 04:34
Транспорт

Поезда на МЦД-1 следуют с увеличенными интервалами из-за сбоя

Сбой произошел в движении поездов на Московском центральном диаметре на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЦД-1) из-за срыва стоп-крана, сообщает Центральная пригородная пассажирская компания в сети микроблогов Twitter.
РИА Новости 13:28
Финансы

Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 09:56
Армия и оружие

Подготовка техники ВСУ к зиме закончилась поломкой более 30 единиц

Новостной фронт 06:08
Политика

Зеленский назвал две главные цели «нормандского саммита»

По итогам «нормандского саммита», который состоится 9 декабря в Париже, президент Украины Владимир Зеленский ожидает достичь прогресса по двум направлениям.
РБК 13:17
Кино

Фонд кино открывает структуру для поддержки российских кинотеатров

Фонд кино представил новую структуру - Фонд-кинопрокат, который будет заниматься решением вопросов кинотеатров, открытых при поддержке организации.
ТАСС 08:16
Политика

НАТО открывает двери для Северной Македонии

В Лондоне с 3 по 4 декабря в Лондоне продет саммит стран-участниц НАТО, на котором, как ожидается, будет принято окончательное решение о вхождении Северной Македонии в Североатлантический альянс.
Новый День 04:35
Политика

На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинский кабмин принял решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза».
RT на русском 07:25
Шоу-бизнес

У Мирославы Думы диагностировали смертельное заболевание легких

StarHit.ru вчера в 13:00
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди

Певица Анна Семенович рассказала, что ей диагностировали генетическое заболевание груди.
Газета.Ru вчера в 06:01
Технологии

Президент Qualcomm: через два года смартфоны потеряют актуальность

Президент компании Qualcomm, выпускающей процессоры и модемы для мобильных гаджетов, заявил о том, что привычные нам смартфоны начнут уходить в прошлое уже через два года.
Газета.Ru 07:39
Гаджеты

Xiaomi продала 10 миллионов Redmi Note 8 и Note 8 Pro

В результате, всего за три месяца, продажи Redmi Note 8 и Note 8 Pro в мире достигли 10 миллионов единиц.
MobiDevices 04:25
Происшествия

Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге

Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря.
РБК 12:25
Экономика

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
REGNUM 15:58
Футбол

Алиссон стал первым в истории обладателем приза имени Льва Яшина

Российская газета 15:31
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Политика

Активист Майдана рассказал, как побег в ФРГ превратил его жизнь в ад

РИА Новости 13:53
Авто

С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Gazeta.SPb вчера в 04:36
Политика

Бывший комиссар «Наших» и депутат Госдумы получил гражданство Германии

Бывший депутат Госдумы от "Единой России" и экс-федеральный комиссар движения "Наши" Роберт Шлегель стал гражданином Германии.
Газета.Ru 12:41
Кино

Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2»

На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.
Газета.Ru 04:24
Политика

МИД Украины вручил послу Венгрии ноту протеста

Нота протеста была вручена венгерскому послу на Украине Иштвану Ийдярто из-за его интервью изданию «Главком» от 28 ноября.
REGNUM 15:08
Хоккей

Овечкин стал 10-м по количеству хет-триков в НХЛ

Главным героем встречи стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший хет-трик и сделавший одну голевую передачу.
Советский спорт вчера в 00:09
Футбол

Дзюба — о победе над «Спартаком»: пускай на табло смотрят

RT на русском вчера в 13:45
Шоу-бизнес

Супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина стала получать угрозы

Оксана Воеводина написала заявление в полицию об угрозах.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:29
Армия и оружие

В ДНР испытывают новую станцию радиоэлектронной борьбы

Народная милиция самопровозглашенной ДНР сообщила об испытании новой станции радиоэлектронной борьбы, которая должна выявлять и подавлять помехи в системах связи.
Московский Комсомолец вчера в 11:34
Армия и оружие

Путин потребовал нарастить боевые возможности ВМФ

Известия 06:47
Происшествия

Растёт число жертв аварии с автобусом в Забайкалье

Число погибших в упавшем с моста автобусе в Забайкалье достигло 19 человек, сообщает пресс-службе губернатора Забайкальского края.
ТВ Центр вчера в 05:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное