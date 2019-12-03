Футбол

REGNUMREGNUMОбладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси

Аргентинский футболист получил «Золотой мяч» в шестой раз за свою карьеру. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Месси прибыл в Париж на церемонию вручения футбольной награды года со своей семьёй.
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