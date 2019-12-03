Футбол

REGNUMREGNUMОбладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси

Аргентинский футболист получил «Золотой мяч» в шестой раз за свою карьеру. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Месси прибыл в Париж на церемонию вручения футбольной награды года со своей семьёй.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 19:11, Ашберн
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Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.
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Напомним, официально обновлённый Jaguar F-Type представят 2 декабря.
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Агент нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду Жорже Мендеш прокомментировал вручение форварду "Барселоны" Лионелю Месси награды "Золотой мяч".
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Посадивших самолет Путина в туман пилотов наградили пирогом

Пилотам, которые посадили самолет президента России Владимира Путина в условиях плохой видимости в Бишкеке, подарили вишневый пирог.
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Украина назвала условие отказа от исков к «Газпрому»

Глава Минэнерго Украины сообщил о том, что «Нафтогаз» отзовет иски к «Газпрому» из международных арбитражей после подписания нового контракта на поставки газа.
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Активист Майдана сбежал в Германию и столкнулся с «адом»

Активист Майдана Алексей Яремчук, который воевал в добровольческом нацбатальоне в Донбассе, рассказал о своем переезде в ФРГ.
Lenta.ru 18:59
Экономика

Пакистан и РФ подписали договор о возврате долгов времён СССР

С российской стороны подпись под соглашением поставил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, с пакистанской — Кази Халилулла, полномочный посол Пакистана в России.
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Китай построит солнечную электростанцию в космосе

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В «Викингах» показали Козловского на шаре над Киевом

Российский актер Данила Козловский в первом эпизоде шестого сезона канадско-ирландского сериала "Викинги" в роли русского князя Олега, передает Metro.
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В Сети появилось фото российского боевого робота в Сирии

В интернете появилась фотография российского многофункционального боевого робота "Уран-9", который находится в Сирии.
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Авто

Роскошный кроссовер Genesis GV80 показали на новых шпионских фото

Пока поклонники корейской марки ждут выхода новинки на рынок, в Сети продолжают появляться шпионские фото Genesis GV80.
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Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
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Политика

Трамп прибыл в Лондон для участия в саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп прибыл в Лондон, где примет участие в саммите НАТО.
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Политика

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии

Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
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Экономика

Президент подписал изменения пенсионного законодательства

Федеральный закон о внесении изменений в УК РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий осужденным лицам подписал президент России Владимир Путин 2 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
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Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте

Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
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Работающую PlayStation 5 показали на фото

В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.
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Задержан владелец разбившегося в Забайкалье автобуса

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Шведские лыжницы посмеялись над массовой беременностью россиянок

В сборной Швеции по лыжным гонкам посмеялись над новостью о «принудительном бэби-буме» среди российских коллег и назвали это пережитком «старой советской культуры».
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В ФБР заявили о «потенциальной угрозе» российских приложений

В ФБР считают, что все мобильные приложения, которые разработаны в России могут нести «потенциальную контрразведывательную угрозу».
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Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

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Xiaomi продала 10 миллионов Redmi Note 8 и Note 8 Pro

В результате, всего за три месяца, продажи Redmi Note 8 и Note 8 Pro в мире достигли 10 миллионов единиц.
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В США умерла актриса Шелли Моррисон

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Приток иностранного капитала в российскую экономику является основной причиной укрепления рубля.
Lenta.ru вчера в 12:15
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Предсказан конец золотой эпохи сланцевой нефти в США

Общая добыча нефти в США остановит свой неудержимый рост в 2020 году и продолжит расти более сдержанными темпами.
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Суд оштрафовал 19 фанатов «Спартака» за нарушения до игры с «Зенитом»

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«РИА Новости» узнало стоимость разработки нового российского авианосца

Новый авианосец, который планируют создать в России, предусматривает водоизмещение 65 – 70 тыс. т, а стоимость его разработки и строительства может обойтись порядка 300 – 400 млрд руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
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