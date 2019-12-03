Футбол

REGNUMREGNUMОбладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси

Аргентинский футболист получил «Золотой мяч» в шестой раз за свою карьеру. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Месси прибыл в Париж на церемонию вручения футбольной награды года со своей семьёй.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

«Когда твой папа выиграл «Золотой мяч». Очень милое видео с сыном Месси

Спорт-Экспресс16:51

Лионель Месси стал обладателем рекордного шестого «Золотого мяча»

Эхо Москвы17:07

Месси взял рекордную награду, Ван Дейк трогательно поздравил Лео. Мы вели онлайн церемонии вручения «Золотого мяча»

Матч ТВ14:25

Месси — шестикратный обладатель «Золотого мяча». Да, он опять выиграл

Sport24.ru16:24

Роберт Левандовски: «Месси – один из лучших в истории. Шесть „Золотых мячей“ – невероятно»

Sports.ru17:22

У Лионеля Месси шесть «Золотых мячей»

Чемпионат16:50

Месси в шестой раз стал обладателем «Золотого мяча» (видео)

Советский спорт15:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 17:54, Ашберн
Общество

Путин подписал закон о штрафах за отказ от локализации данных россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон о миллионных штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в РФ - соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 10:22
Спорт

Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории

Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Газета.Ru 11:00
Политика

Предвыборный штаб Трампа лишил аккредитации журналистов Bloomberg

Предвыборный штаб Дональда Трампа объявил о том, что журналистам агентства Bloomberg будет в дальнейшем отказано в получении аккредитации на различные мероприятия, связанные с кампанией главы государства, сообщает Reuters.
РБК 13:09
Политика

Пушков ответил на слова Кравчука о том, что Украина древнее России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что государственность его страны якобы на 300 лет древнее русской.
Комсомольская правда 01:35
Политика

Китай ввел санкции в ответ на закон США о Гонконге

Китай ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), передает Reuters со ссылкой на заявление МИД КНР.
РБК 01:51
Происшествия

В Ингушетии мужчина ранил трех дорожных рабочих из травматики

Сотрудники полиции Ингушетии разыскивают неизвестного мужчину, который из травматического оружия ранил трех дорожных рабочих, сообщает региональное МВД.
РИА Новости 10:55
Политика

Вице-премьер Украины: проект коммюнике «нормандской встречи» не содержит прорывных идей

Проект итогового документа по результатам встречи лидеров стран "нормандского формата" (Россия, Германия, Франция, Украина) 9 декабря во Франции не содержит "прорывных идей".
ТАСС 15:59
Транспорт

В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт

ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
РИА Новости 03:20
Автоспорт

Гран-при «Формулы-1» в Абу-Даби выиграл Льюис Хэмилтон

В Абу-Даби завершили сезон пилоты «Формулы-1». Россиянин Даниил Квят обошел Риккардо и Хюлькенберга и финишировал девятым.
TV BRICS 10:43
Экономика

ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
РИА Новости 03:30
Футбол

ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче чемпионата России по футболу

Вечерняя Москва 13:37
Энергетика

WSJ назвала срок окончания добычи нефти Brent

По данным издания, в следующем году компания Royal Dutch Shell полностью прекратит добычу на месторождении Brent в Северном море между Шетландскими островами и Норвегией.
РБК 09:39
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Политика

Нидерланды обвинили РФ в намеренном отказе арестовать Цемаха

Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в том, что она проигнорировала запрос Амстердама о передаче Владимира Цемаха для допроса по делу о крушении самолета MH17 на Украине, и, таким образом, нарушила Европейскую конвенцию о выдаче, позволив ему отправиться на восток Украины.
Интерфакс 10:00
Политика

Зеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым

В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и немецкой Spiegel президент Украины Владимир Зеленский.
Московский Комсомолец 03:27
Происшествия

СК показал последствия обрушения автомобильного моста в Оренбурге

Следственный комитет разместил в соцсетях видео с места крушения автомобильного моста в Оренбурге.
РБК 14:39
Происшествия

СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 16:19
Кино

В сети появился новый кадр со съемок второго «Аватара»

Работа над вторым "Аватаром" Джеймса Кэмерона в разгаре, но теперь команда фильма уходит на новогодние каникулы.
Накануне.Ru 01:36
Игры

Авторы Star Citizen рассказали о тюрьмах и преступлениях

В соответствии с законами Star Citizen, преступлениями считаются убийство, саботаж, сопротивление аресту, взлом компьютеров, разрушение или кража машин, владение незаконным оружием или крадеными предметами и даже нарушение правил парковки.
Игромания.ру вчера в 11:23
Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru 29 ноября в 18:47
Политика

Зеленский утвердил неотложные меры по энергобезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабмину "нейтрализовать негативное влияние" российских контрмер, соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте главы государства.
РИА Новости 15:31
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Российская газета 06:02
Армия и оружие

The National Interest (США): грозная российская «Тунгуска» стала малозаметной после модернизации (The National Interest)

ИноСМИ 17:36
Общество

75% жителей РФ не хотят участвовать в акциях протеста

Большинство жителей России (75%) не хотят участвовать в каких-либо протестных акциях с политическими требованиями.
REGNUM 06:09
Футбол

Прах экс-игрока «Зенита» Риксена до сих пор не захоронен

Прах экс-игрока петербургского "Зенита" и шотландского "Рейнджерс" Фернандо Риксена до сих пор не захоронен.
Газета.Ru 01:05
Общество

Foreign Policy рассказал, зачем Горбачев снялся в рекламе пиццы

Бывший президент СССР Михаил Горбачев снялся в рекламе американской сети пиццерий Pizza Hut ради денег, пишет доцент кафедры политологии Массачусетского университета в Амхерсте Пол Масгрейв в статье для Foreign Policy.
РИА Новости 01:45
Космос

Астронавты вышли в открытый космос для ремонта спектрометра на МКС

Смотрите такжеНа американском сегменте МКС починили туалет Выход Пармитано и Моргана в открытый космос уже третий для них менее чем за три недели.
Общественное телевидение России 17:31
Экономика

Индекс обрабатывающих отраслей России упал до минимума за 10 лет

Компания рассчитала сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка — в ноябре он опустился на 1,6 балла (с 47,2 балла в октябре до 45,6 балла в ноябре).
РБК 03:38
Происшествия

Кот задушил младенца на Украине

В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Lenta.ru 11:52
Происшествия

Прекращены поиски пропавшего в Саратовской области школьника

Газета.Ru 14:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное