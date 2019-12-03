Футбол
REGNUMОбладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Аргентинский футболист получил «Золотой мяч» в шестой раз за свою карьеру. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Месси прибыл в Париж на церемонию вручения футбольной награды года со своей семьёй.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 17:54, Ашберн
Общество
Путин подписал закон о штрафах за отказ от локализации данных россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон о миллионных штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в РФ - соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Спорт
Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории
Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Политика
Предвыборный штаб Трампа лишил аккредитации журналистов Bloomberg
Предвыборный штаб Дональда Трампа объявил о том, что журналистам агентства Bloomberg будет в дальнейшем отказано в получении аккредитации на различные мероприятия, связанные с кампанией главы государства, сообщает Reuters.
Политика
Пушков ответил на слова Кравчука о том, что Украина древнее России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что государственность его страны якобы на 300 лет древнее русской.
Политика
Китай ввел санкции в ответ на закон США о Гонконге
Китай ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), передает Reuters со ссылкой на заявление МИД КНР.
Происшествия
В Ингушетии мужчина ранил трех дорожных рабочих из травматики
Сотрудники полиции Ингушетии разыскивают неизвестного мужчину, который из травматического оружия ранил трех дорожных рабочих, сообщает региональное МВД.
Политика
Вице-премьер Украины: проект коммюнике «нормандской встречи» не содержит прорывных идей
Проект итогового документа по результатам встречи лидеров стран "нормандского формата" (Россия, Германия, Франция, Украина) 9 декабря во Франции не содержит "прорывных идей".
Транспорт
В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт
ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
Автоспорт
Гран-при «Формулы-1» в Абу-Даби выиграл Льюис Хэмилтон
В Абу-Даби завершили сезон пилоты «Формулы-1». Россиянин Даниил Квят обошел Риккардо и Хюлькенберга и финишировал девятым.
Экономика
ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты
Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Футбол
ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче чемпионата России по футболу
Энергетика
WSJ назвала срок окончания добычи нефти Brent
По данным издания, в следующем году компания Royal Dutch Shell полностью прекратит добычу на месторождении Brent в Северном море между Шетландскими островами и Норвегией.
Политика
Нидерланды обвинили РФ в намеренном отказе арестовать Цемаха
Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в том, что она проигнорировала запрос Амстердама о передаче Владимира Цемаха для допроса по делу о крушении самолета MH17 на Украине, и, таким образом, нарушила Европейскую конвенцию о выдаче, позволив ему отправиться на восток Украины.
Политика
Зеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым
В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и немецкой Spiegel президент Украины Владимир Зеленский.
Происшествия
СК показал последствия обрушения автомобильного моста в Оренбурге
Следственный комитет разместил в соцсетях видео с места крушения автомобильного моста в Оренбурге.
Происшествия
СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".
Кино
В сети появился новый кадр со съемок второго «Аватара»
Работа над вторым "Аватаром" Джеймса Кэмерона в разгаре, но теперь команда фильма уходит на новогодние каникулы.
Игры
Авторы Star Citizen рассказали о тюрьмах и преступлениях
В соответствии с законами Star Citizen, преступлениями считаются убийство, саботаж, сопротивление аресту, взлом компьютеров, разрушение или кража машин, владение незаконным оружием или крадеными предметами и даже нарушение правил парковки.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Политика
Зеленский утвердил неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабмину "нейтрализовать негативное влияние" российских контрмер, соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте главы государства.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Армия и оружие
The National Interest (США): грозная российская «Тунгуска» стала малозаметной после модернизации (The National Interest)
Общество
75% жителей РФ не хотят участвовать в акциях протеста
Большинство жителей России (75%) не хотят участвовать в каких-либо протестных акциях с политическими требованиями.
Футбол
Прах экс-игрока «Зенита» Риксена до сих пор не захоронен
Прах экс-игрока петербургского "Зенита" и шотландского "Рейнджерс" Фернандо Риксена до сих пор не захоронен.
Общество
Foreign Policy рассказал, зачем Горбачев снялся в рекламе пиццы
Бывший президент СССР Михаил Горбачев снялся в рекламе американской сети пиццерий Pizza Hut ради денег, пишет доцент кафедры политологии Массачусетского университета в Амхерсте Пол Масгрейв в статье для Foreign Policy.
Космос
Астронавты вышли в открытый космос для ремонта спектрометра на МКС
Смотрите такжеНа американском сегменте МКС починили туалет Выход Пармитано и Моргана в открытый космос уже третий для них менее чем за три недели.
Экономика
Индекс обрабатывающих отраслей России упал до минимума за 10 лет
Компания рассчитала сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка — в ноябре он опустился на 1,6 балла (с 47,2 балла в октябре до 45,6 балла в ноябре).
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.