Игры

REGNUMREGNUMОбладатели ПК получили возможность запустить игру Death Stranding

Вашингтон, 14 июля 2020, 19:02 — REGNUM В сервисах Steam и Epic Games Store состоялся релиз ПК-версии игры японского геймдизайнера Хидео Кодзимы Death Stranding. Желающие могут приобрести её уже сегодня, 14 июля, в этих магазинах.
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Обладатели ПК получили возможность запустить игру Death Stranding

REGNUM12:02

Ждать ли Death Stranding на PS5? Сотрудники Kojima Productions ответили на вопросы о своей дебютной игре

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Предзагрузка Death Stranding стартовала в Steam и Epic Games Store

Goroday.ruвчера в 17:34

Опубликован релизный трейлер и оценки PC-версии игры Death Stranding

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Разработчики Death Stranding расхвалили ПК-версию и прокомментировали вероятность выхода игры на PS5

3DNews04:58

Состоялся релиз РС-версии Death Stranding

Srnsk02:24

Death Stranding вышла на PC

Cyber.sports.ru10:00
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Здоровье

В Петербурге развернули 9184 койки для коронавирусных больных

Сегодня в Северной столице для пациентов с COVID-19 развернуто 9184 койки. Из них 8333 коек предназначены для взрослых и 851 – для детей.
Piter.tv 07:53
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Шоу-бизнес

Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович

В интернете появился видеоролик, на котором видно, что дети Прилучного и Муцениеце сидят на яхте рядом с Карпович.
CT news 09:38
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Общество

В Татарстане Роспотребнадзор предложил открыть ТЦ и кафе

Роспотребнадзор Республики Татарстан предлагает Кабинету министров РТ открыть ТЦ и заведения общепита.
Знамя труда (Альметьевск) 04:38
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Общество

В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
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Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
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Кино

Межпланетные гонки: фильм «Форсаж 9» может быть связан с космосом

Исполнитель роли Дашера отметил, что кое в чем ведущая попала в цель, на что последняя заключила, что угадала про космос.
Киноафиша России вчера в 05:46
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Здоровье

В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой

В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru вчера в 08:16
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Наука

Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые

В ходе экспериментов с червями исследователи выяснили, что столовые и зародышевые клетки погибают при взаимодействии с одной из жирных кислот.
Faktom вчера в 01:51
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Общество

Совфед предложил изымать детей из семьи по решению суда

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается допускать изъятие детей из семьи только согласно решению суда или при ограничении родительских прав судебными приставами.
Газета.Ru 13:30
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Общество

Россиян предупредили об опасности бессимптомного течения коронавируса

Люди с бессимптомным течением коронавируса чаще заражают окружающих, чем больные с тяжелой формой.
Lenta.ru 06:04
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Космос

Дмитрий Рогозин: «Только головотяпы, которые ничего не понимают в космосе, могут говорить – вот, „Ангара“ в два раза дороже Falcon 9»

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал о достижениях госкорпорации за последние пять лет, о космических планах и международном сотрудничестве.
Радио Комсомольская правда вчера в 14:01
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Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
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Путешествия

В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны

На основании рекомендаций и инструкций Хорватского института общественного здравоохранения для лиц, пересекающих государственную границу, правительство страны приняло решение открыть границы для расширенного списка граждан третьих стран, включая туристов, говорится в информации портала.
Газета.Ru 14:06
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Здоровье

Минздрав дал разъяснения по назначению выплат медработникам

В Минздраве пояснили, что все медицинские работники и водители автомобилей скорой помощи, работающие с коронавирусом, застрахованы на случай инфицирования на рабочем месте, поэтому если работник здравоохранения заразился при исполнении трудовых обязанностей, ему полагаются выплаты.
Российская газета 10:20
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В Саратовской области ураганом повалены деревья и перевернуты машины

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителей Саратовской области 14 июля об усилении ветра до 20 м/с, ливне и граде предупреждали в региональном МЧС.
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Kia раскрыла салон нового Carnival, который появится в России

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Минобороны показало видео перехвата разведывательного самолета США

Минобороны опубликовало видео перехвата разведывательного самолета RС-135 ВВС США над Черным морем.
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Вспышку пневмонии в Казахстане изучат эксперты ВОЗ

«С начала июня увеличилось количество случаев пневмонии, и нам поручили разобраться в ситуации», - заявила представитель ВОЗ в Казахстане Кэролайн Кларинваль.
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Общество

ПФР опроверг выплату пенсионерам 53-67 лет единовременной выплаты

Недавно в СМИ прошла новость о единовременных выплатах российским пенсионерам 53-67 лет.
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Наука

Летучие мыши не болеют вирусами, которые переносят

Уже доказао, что летучие мыши переносят множество опасных болезней, например вирус Эболы, бешество, а также штамм вируса SARS-CoV-2.
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Энергетика

Экспортная цена газа «Газпрома» в I квартале упала на 37%

Экспортная цена газа "Газпрома" в I квартале 2020 года упала до среднего значения в $162,1 за тыс. куб. м с $259,1 годом ранее, говорится в презентации компании.
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Наука

Препарат от холестерина оказался эффективен против коронавируса

Существующий препарат для снижения уровня холестерина в крови «Фенофибрат» («Трикор») может быть эффективным при лечении коронавируса, сообщила во вторник пресс-служба Еврейского университета Иерусалима.
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Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
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Минздрав отменил справки на коронавирус для посещения санатория

Минздрав изменил приказ о правилах въезда в санатории. Им разрешили принимать туристов без справок на отсутствие коронавируса.
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В Петербурге резко снизилось число выздоровлений от коронавируса

По данным на 14 июля, за сутки в Петербурге подтвердили 281 случай коронавируса, из больниц выписали 194 пациента, тесты на COVID-19 сдали 13 тыс. 195 человек.
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Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
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Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду

Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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Прокуратура начала проверку после беспорядков на Амурском ГПЗ

Прокуратура Амурской области начала проверку по факту беспорядков, произошедших 13 июля на Амурском газоперерабатывающем заводе.
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Обрушилась крыша охваченного огнем склада в Подмосковье

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Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

Всемирно известный голливудский актер Джон Траволта сообщил, что его супруга Келли Престон умерла от рака молочной железы.
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Death Stranding
Компьютерная игра (action)
Компьютерная игра в жанре action с открытым миром, разработанная студией Kojima Productions и выпущенная Sony Interactive Entertainment для PlayStation 4 в 2019 году; 14 июля 2020 года должна выйти версия игры для Windows под издательством компании 505 Games, которая изначально планировалась к выходу 2 июня 2020 года, но позже была отложена в связи с пандемией COVID-19. Это первая игра Хидэо Кодзимы и Kojima Productions после разрыва с Konami в 2015 году. В работе над игрой приняли участие актёры Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Линдси Вагнер и Трой Бейкер; в игре также появляются персонажи, моделями для внешности которых послужили кинорежиссёры Гильермо дель Торо и Николас Виндинг Рефн.
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