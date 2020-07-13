Игры

REGNUMREGNUMОбладатели ПК получили возможность запустить игру Death Stranding

Вашингтон, 14 июля 2020, 19:02 — REGNUM В сервисах Steam и Epic Games Store состоялся релиз ПК-версии игры японского геймдизайнера Хидео Кодзимы Death Stranding. Желающие могут приобрести её уже сегодня, 14 июля, в этих магазинах.
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Опубликован релизный трейлер и оценки PC-версии игры Death Stranding

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Обладатели ПК получили возможность запустить игру Death Stranding

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