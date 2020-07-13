Игры
REGNUMОбладатели ПК получили возможность запустить игру Death Stranding
Вашингтон, 14 июля 2020, 19:02 — REGNUM В сервисах Steam и Epic Games Store состоялся релиз ПК-версии игры японского геймдизайнера Хидео Кодзимы Death Stranding. Желающие могут приобрести её уже сегодня, 14 июля, в этих магазинах.
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Кино
Вышел трейлер биографической драмы о Марии Кюри «Опасный элемент»
В Сети появился первый трейлер биографической драмы «Опасный элемент» об ученом, лауреате Нобелевской премии по физике и химии Марии Склодовской-Кюри.
Культуромания вчера в 04:04
Кино
Оливер Стоун осудил «излишнюю чувствительность» современного Голливуда
Кинорежиссер Оливер Стоун выступил с критическими замечаниями в адрес порядков, царящих в современном Голливуде.
Ридус 11:03
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
Общество
Третья несогласованная акция в поддержку Фургала прошла в Хабаровске
Третья несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, сообщает ТАСС 12 июля.
Известия 12 июля в 12:45
Игры
Игрок нарисовал карту Найт‑Сити из Cyberpunk 2077 по районам
Фанат Cyberpunk 2077 нарисовал карту районов Найт-Сити.
Cyber.sports.ru 13:43
Киберспорт
Продажи PUBG превысили 70 млн копий
Сайт Games Industry опубликовал информацию о продажах PUBG. За 3 года PUBG Corporation продала более 70 миллионов копий игры.
Cyber.sports.ru 10:48
Шоу-бизнес
«Нищета и теснота»: Квартира детства Ивлеевой рассорила её фанатов
Квартира детства Ивлеевой рассорила её фанатов.
Царьград 16:36
Футбол
«Челси» обыграл «Норвич» благодаря голу Жиру
Чемпионат 17:09
Политика
ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
В Белоруссии ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты бывшему банкиру Виктору Бабарико, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 06:16
Общество
Навального вызвали на допрос в СКР по делу о клевете
Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вызвали на допрос в Следственный комитет (СК) в связи с делом о клевете.
Daily Storm 07:41
Шоу-бизнес
Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке
Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
CT news вчера в 18:24
Наука
CO2 в атмосфере Земли приближается к уровням 15 млн лет назад
Британские исследователи, работающие в Университете Саутгемптона, нашли на дне Карибского моря крохотных ископаемых и при помощи анализа выявили, каков в них уровень бора.
Evo-rus.com вчера в 01:40
Авто
Ford официально представил внедорожник Bronco Sport
Компания Ford официально представила новую версию внедорожника Ford Bronco, получившего версию Sport.
Деловое.ТВ 06:18
Происшествия
Пожар на обувном складе в Долгопрудном локализовали
Ранее МЧС России заявило, что наращивает силы и средства для тушения возгорания площадью 6,5 тыс. кв. м на обувном складе в микрорайоне Хлебниково в городе Долгопрудном Московской области.
RT на русском 18:01
Здоровье
Проект детской больницы в читинском лесу направлен в Миндзрав РФ – там вырубят 800 сосен
Проектно-сметная документация краевой детской больницы, предполагающая вырубку более 800 сосен на улице Коханского в Чите, направлена в Министерство здравоохранения России; финансирование обещано, вопрос только в сроках строительства.
Чита.Ру 09:30
Энергетика
Доходы от продажи золота из России превысили выручку от продажи газа
Москва, 14 июля 2020, 19:51 — REGNUM Во II квартале 2020 года доходы России от продажи золота за рубеж были больше, чем от экспорта газа.
REGNUM 12:51
Армия и оружие
В Азербайджане заявили об обстреле села военными из Армении
Вооруженные силы Армении обстреляли из крупнокалиберного оружия и артиллерии азербайджанское село Дондар Гушчу в Товузском районе, заявил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.
Rambler News Service 03:50
Футбол
Фрэнк Лэмпард: «Я жду от „Челси“ большего, но сейчас результат важнее всего»
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями после матча с "Норвичем" (1:0).
Sports.ru 18:07
Путешествия
В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны
Ассоциация туроператоров (АТОР) представила список из 14 стран, готовых принимать туристов с 15 июля.
Известия 16:07
Футбол
Баринов ждал, что фанаты «Спартака» ему «подложат свинью»
ProstoProSport 12:24
Футбол
«Аталанта» вышла на второе место по забитым голам в сезоне в топ-5 лиг Европы
Только "Баварии" удалось забить больше голов в топ-5 лиг Европы. (100 голов в 34 матчах чемпионата Германии), сообщается в "твиттере" B / R Football.
Чемпионат 18:35
Политика
Путин утвердил индексацию зарплат госслужащих на 3 %
Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3 %. Как указано в документе, размеры окладов повысят уже с 1 октября текущего года.
Невские Новости 02:57
Происшествия
Владелец парка «Тайган» оштрафован на 400 тысяч рублей за укус льва
Белогорский районный суд обязал владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова выплатить штраф 400 тысяч в рамках процесса по делу об укусе львом туристки из Кирова Ольги Соломиной.
Российская газета 07:28
Политика
Глава МВФ напомнила Зеленскому о необходимости независимости Нацбанка
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе телефонного разговора напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что независимость Национального банка Украины является условием для получения кредитов МВФ.
RT на русском 16:37
Политика
Трамп подписал отменяющий экономические привилегии для Гонконга указ
Президент США Дональд Трамп во вторник, 14 июля, сообщил, что подписал указ, отменяющий экономические преференции для Гонконга, сообщает CNN.
Известия 18:13
Политика
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК 15:37
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59