Игры
Общественная служба новостейКонсольная игра Death Stranding вышла на ПК
Разработчики игрового хита Death Stranding адаптировали популярную японскую игру для персональных компьютеров. Приобрести ее можно в онлайн-магазинах Steam и Epic Games Store, сообщает ИА REGNUM.
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Политика
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК 15:37
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Ранее роль Куценко исполнял Домогаров, но он был вынужден покинуть проект.
CT news 10:45
Политика
Глава МВФ напомнила Зеленскому о необходимости независимости Нацбанка
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе телефонного разговора напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что независимость Национального банка Украины является условием для получения кредитов МВФ.
RT на русском 16:37
Общество
В США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного
Американские власти впервые за 17 лет привели в исполнение смертный приговор осужденному на федеральном уровне преступнику.
Известия 10:44
Здоровье
Врач рассказала, почему заусенцы могут быть опасны
«Совершенно другое дело при опасном нагноении – образовании паронихии или панариция, требующих назначения лечения», – отметила Шмакова.
ФедералПресс 21:01
Общество
В Монголии 15-летний мальчик скончался от бубонной чумы
В провинции Говь-Алтай, на западе Монголии, от бубонной чумы скоропостижно скончался 15-летний подросток.
Вечерний курьер 14:14
Авто
Mahle напечатала на 3D-принтере поршни для суперкара Porsche
Компания Mahle Aftermarket Europe представила изготовленные по технологии 3D-печати алюминиевые поршни для суперкара Porsche 911 GT2 RS.
Движок 10:11
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru 11:10
Общество
В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола
RT на русском 11:34
Общество
В Приморье до конца июля продлили режим повышенной готовности
Губернатор Приморья Олег Кожемяко своим постановлением до 31 июля продлил в крае ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности, сообщила пресс-служба правительства региона.
Российская газета 21:35
Экономика
Путин подписал пакет законов о льготах для бизнеса в Арктике
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, устанавливающий в Арктике особый режим работы компаний, с предоставлением бизнесу налоговых льгот, с введением реестра участников и процедурой свободной таможенной зоны.
Известия 02:16
Общество
Фирма в США подала в суд на Google из-за слежки за пользователями
Фирма Boies Schiller Flexner подала в суд на материнскую компанию Google Alphabet Inc, обвинив ее в незаконном сборе данных пользователей, даже если они отключали соответствующие опции в своих аккаунтах.
РБК 21:09
Общество
Устойчивое развитие переболело COVID-19
Вчера Россия впервые отчиталась перед ООН в работе по достижению целей устойчивого развития — доклад на сессии Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию ООН представил глава Минэкономики Максим Решетников.
Коммерсантъ 17:55
Шоу-бизнес
Айза Анохина раскрыла детали конфликта с Юлией Барановской
Недавно стало известно, что Барановская и Анохина поскандалили. Теперь же Айза раскрыла детали конфликта.
Paparazzi.ru 03:24
Политика
В Баку участники митинга в поддержку армии вломились в парламент
Участники массовой акции поддержки азербайджанских военных в Баку ворвались в здание парламента.
Общественная служба новостей 21:50
Авто
Внешность нового Mercedes-Benz S-Class показали на рендерах
При создании изображений нового Mercedes-Benz S-Class W223 дизайнеры руководствовались многочисленными утечками и шпионскими фотографиями роскошного седана.
SpeedMe 10:44
Армия и оружие
Самолеты НАТО устроили облаву на российскую подводную лодку
Журналисты ссылаются на заявление ВВС Дании, в котором было объявлено об обнаружении в водах пролива Скагеррак подводной лодки «Орел».
Военное дело вчера в 05:30
Технологии
Разработчики вакцин от коронавируса пошли на риски
Израильский иммунолог, профессор Яков Беркун предупредил о рисках запуска вакцины от COVID-19 до полного окончания испытаний.
Lenta.ru 21:10
Политика
Ремчуков считает, что в 2024 году Путин не пойдет на новый срок
Последней в США называют президента, который досиживает свой срок, не надеясь, что его мандат будет в будущем продлен.
ИнфоСМИ 11:10
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня вчера в 10:51
Экономика
Россияне смогут получить с 15 июля две выплаты от государства
Граждане России с 15 июля смогут получить две выплаты от государства.
ФАН 13:01
Футбол
Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»
Vprognoze.ru вчера в 02:30
Происшествия
Ликвидировано открытое горение на складе в Долгопрудном
В городе Долгопрудный Московской области пожарные ликвидировали открытое горение на обувном складе, вспыхнувшем накануне поздно вечером.
Вести.Ru 19:40
Политика
Трамп утвердил санкции против Китая и отменил преференции для Гонконга
Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за Гонконга и указ об отмене преференций для этого специального административного района КНР.
Ведомости 19:02
Происшествия
При проектировании подлодки у Минобороны похитили 368 миллионов рублей
Было установлено, что с 23 мая 2012 года по 13 апреля 2017-го он в составе преступной группы похитил более 368 миллионов рублей, полученных от Минобороны в рамках исполнения государственного оборонного заказа по разработке подводной лодки «Варшавянка».
Lenta.ru вчера в 13:51