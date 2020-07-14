Игры

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейКонсольная игра Death Stranding вышла на ПК

Разработчики игрового хита Death Stranding адаптировали популярную японскую игру для персональных компьютеров. Приобрести ее можно в онлайн-магазинах Steam и Epic Games Store, сообщает ИА REGNUM.
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Death Stranding вышла на PC

Cyber.sports.ru10:00

Пиковый онлайн Death Stranding в день релиза в Steam превысил 30 тысяч игроков

CyberSport.ru16:50

Обладатели ПК получили возможность запустить игру Death Stranding

REGNUM12:02

Консольная игра Death Stranding вышла на ПК

Общественная служба новостей20:29

Разработчики Death Stranding расхвалили ПК-версию и прокомментировали вероятность выхода игры на PS5

3DNews04:58

Состоялся релиз РС-версии Death Stranding

Srnsk02:24

Предзагрузка Death Stranding стартовала в Steam и Epic Games Store

Goroday.ruвчера в 17:34
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Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Известия 20:35
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Политика

В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»

Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК 15:37
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Театры

Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе

Ранее роль Куценко исполнял Домогаров, но он был вынужден покинуть проект.
CT news 10:45
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Происшествия

Два поезда столкнулись в Чехии, есть пострадавшие

REGNUM 21:35
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Политика

Глава МВФ напомнила Зеленскому о необходимости независимости Нацбанка

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе телефонного разговора напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что независимость Национального банка Украины является условием для получения кредитов МВФ.
RT на русском 16:37
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Общество

В США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного

Американские власти впервые за 17 лет привели в исполнение смертный приговор осужденному на федеральном уровне преступнику.
Известия 10:44
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Здоровье

Врач рассказала, почему заусенцы могут быть опасны

«Совершенно другое дело при опасном нагноении – образовании паронихии или панариция, требующих назначения лечения», – отметила Шмакова.
ФедералПресс 21:01
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Общество

В Монголии 15-летний мальчик скончался от бубонной чумы

В провинции Говь-Алтай, на западе Монголии, от бубонной чумы скоропостижно скончался 15-летний подросток.
Вечерний курьер 14:14
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Авто

Mahle напечатала на 3D-принтере поршни для суперкара Porsche

Компания Mahle Aftermarket Europe представила изготовленные по технологии 3D-печати алюминиевые поршни для суперкара Porsche 911 GT2 RS.
Движок 10:11
Энергетика

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru 11:10
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Общество

В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола

RT на русском 11:34
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Общество

В Приморье до конца июля продлили режим повышенной готовности

Губернатор Приморья Олег Кожемяко своим постановлением до 31 июля продлил в крае ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности, сообщила пресс-служба правительства региона.
Российская газета 21:35
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Экономика

Путин подписал пакет законов о льготах для бизнеса в Арктике

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, устанавливающий в Арктике особый режим работы компаний, с предоставлением бизнесу налоговых льгот, с введением реестра участников и процедурой свободной таможенной зоны.
Известия 02:16
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Общество

Фирма в США подала в суд на Google из-за слежки за пользователями

Фирма Boies Schiller Flexner подала в суд на материнскую компанию Google Alphabet Inc, обвинив ее в незаконном сборе данных пользователей, даже если они отключали соответствующие опции в своих аккаунтах.
РБК 21:09
Общество

Устойчивое развитие переболело COVID-19

Вчера Россия впервые отчиталась перед ООН в работе по достижению целей устойчивого развития — доклад на сессии Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию ООН представил глава Минэкономики Максим Решетников.
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Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

РИА Новости 09:50
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Айза Анохина раскрыла детали конфликта с Юлией Барановской

Недавно стало известно, что Барановская и Анохина поскандалили. Теперь же Айза раскрыла детали конфликта.
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Политика

В Баку участники митинга в поддержку армии вломились в парламент

Участники массовой акции поддержки азербайджанских военных в Баку ворвались в здание парламента.
Общественная служба новостей 21:50
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Авто

Внешность нового Mercedes-Benz S-Class показали на рендерах

При создании изображений нового Mercedes-Benz S-Class W223 дизайнеры руководствовались многочисленными утечками и шпионскими фотографиями роскошного седана.
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Астрономы скорректировали возраст Луны и уменьшили его на 85 млн лет

Известия 20:15
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Армия и оружие

Самолеты НАТО устроили облаву на российскую подводную лодку

Журналисты ссылаются на заявление ВВС Дании, в котором было объявлено об обнаружении в водах пролива Скагеррак подводной лодки «Орел».
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Технологии

Разработчики вакцин от коронавируса пошли на риски

Израильский иммунолог, профессор Яков Беркун предупредил о рисках запуска вакцины от COVID-19 до полного окончания испытаний.
Lenta.ru 21:10
Политика

Ремчуков считает, что в 2024 году Путин не пойдет на новый срок

Последней в США называют президента, который досиживает свой срок, не надеясь, что его мандат будет в будущем продлен.
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Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
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Экономика

Россияне смогут получить с 15 июля две выплаты от государства

Граждане России с 15 июля смогут получить две выплаты от государства.
ФАН 13:01
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Футбол

Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»

Vprognoze.ru вчера в 02:30
Происшествия

Ликвидировано открытое горение на складе в Долгопрудном

В городе Долгопрудный Московской области пожарные ликвидировали открытое горение на обувном складе, вспыхнувшем накануне поздно вечером.
Вести.Ru 19:40
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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Вануату

REGNUM 17:24
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Трамп утвердил санкции против Китая и отменил преференции для Гонконга

Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за Гонконга и указ об отмене преференций для этого специального административного района КНР.
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При проектировании подлодки у Минобороны похитили 368 миллионов рублей

Было установлено, что с 23 мая 2012 года по 13 апреля 2017-го он в составе преступной группы похитил более 368 миллионов рублей, полученных от Минобороны в рамках исполнения государственного оборонного заказа по разработке подводной лодки «Варшавянка».
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Death Stranding
Компьютерная игра (action)
Компьютерная игра в жанре action с открытым миром, разработанная студией Kojima Productions и выпущенная Sony Interactive Entertainment для PlayStation 4 в 2019 году; 14 июля 2020 года должна выйти версия игры для Windows под издательством компании 505 Games, которая изначально планировалась к выходу 2 июня 2020 года, но позже была отложена в связи с пандемией COVID-19. Это первая игра Хидэо Кодзимы и Kojima Productions после разрыва с Konami в 2015 году. В работе над игрой приняли участие актёры Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Линдси Вагнер и Трой Бейкер; в игре также появляются персонажи, моделями для внешности которых послужили кинорежиссёры Гильермо дель Торо и Николас Виндинг Рефн.
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