Игры
REGNUMОбладатели ПК получили возможность запустить игру Death Stranding
Вашингтон, 14 июля 2020, 19:02 — REGNUM В сервисах Steam и Epic Games Store состоялся релиз ПК-версии игры японского геймдизайнера Хидео Кодзимы Death Stranding. Желающие могут приобрести её уже сегодня, 14 июля, в этих магазинах.
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Энергетика
«Газпром» сократил поставки газа в Европу в I квартале на 16%
Поставки "Газпрома" в Европу в первом квартале упали на 16%, до 52 миллиардов кубометров, при этом экспортная цена снизилась до 162 долларов за тысячу кубов, следует из презентации компании.
ПРАЙМ 09:11
Космос
Неудачный первый запуск китайской ракеты попал на видео
Напомним, что неудачный полет должен был стать первым для ракеты Kuaizhou-11, при этом крайне показателен тот факт, что сроки разработки, изготовления и запуска аппарата постоянно переносили.
Ferra вчера в 12:57
Общество
В США впервые за 17 лет казнили заключенного
В США впервые за 17 лет привели в действие смертный приговор — казнен осужденный за убийство националист Дэниэл Льюис Ли, сообщает CNN.
Дождь 11:02
Общество
Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
РБК 12:39
Происшествия
В Саратовской области ураганом повалены деревья и перевернуты машины
Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителей Саратовской области 14 июля об усилении ветра до 20 м/с, ливне и граде предупреждали в региональном МЧС.
REGNUM 07:59
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:38
Общество
В Чечне временно запретили въезд туристам из-за коронавируса
Оперативный штаб Чечни по борьбе с коронавирусом принял решение временно запретить въезд на территорию республики туристам и гостям с целью предупреждения распространения COVID-19 в республике.
RT на русском 12:22
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
Общество
Навального вызвали на допрос в СК по делу о клевете на ветерана
Оппозиционер Алексей Навальный вызван на допрос в Следственный комитет по делу о клевете.
Интерфакс 10:26
Культура
Дудь поговорил с Лошаком о Пелевине и журналистских компромиссах
Культуромания 09:11
Путешествия
АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
Армия и оружие
16 июля заложат шесть новых кораблей для ВМФ России
16 июля на трех верфях заложат сразу 6 судов для Военно-морского флота России.
Вести.Ru вчера в 12:42
Здоровье
Дедов рассказал о реконструкции главного корпуса НМИЦ эндокринологии
«Ваше поручение Центр выполнил, мы закончили реконструкцию главного корпуса», — заявил Дедов.
REGNUM 07:39
Здоровье
Брянцам назвали варианты избежать заражения коронавирусом
Как брянцам и жителям других регионов защититься от коронавирусной инфекции или добиться лёгкого течения болезни рассказывал иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.
РИА Стрела вчера в 05:35
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
Газета.Ru вчера в 17:02
Политика
Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК 06:37
Общество
Силуанова предупредили о риске для ввоза пультов для телевизоров
Пульты дистанционного управления для телевизоров и других устройств попали в список товаров, которые может задекларировать только Центральная акцизная таможня (ЦАТ), хотя они не являются подакцизными, как, например, алкоголь или табак.
РБК 04:26
Здоровье
В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой
В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru вчера в 08:16
Общество
Суд принял решение по задержанному в Берлине российскому диджею
Казначеев был задержан в Берлине от имени Минюста США в начале июня.
Rambler News Service 09:57
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском вчера в 21:36
Происшествия
Генпрокуратура РФ объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Генпрокуратура сделала вывод, что туристы погибли на перевале Дятлова в 1959 году в результате схода лавины.
МедиаПоток 11 июля в 10:48
Шоу-бизнес
Айза Анохина раскрыла детали конфликта с Юлией Барановской
Недавно стало известно, что Барановская и Анохина поскандалили. Теперь же Айза раскрыла детали конфликта.
Paparazzi.ru 03:24
Общество
Россиян предупредили об опасности бессимптомного коронавируса
Болеющие коронавирусом бессимптомно чаще заражают здоровых, чем те, у кого есть проявления вируса, предупредила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Газета.Ru 07:15
Общество
Госдуме предложили изменить правила изъятия детей из семьи
Проект поправок в семейное законодательство, который предусматривает право изымать детей из семьи только по решению суда и при доказанной вине родителей, внесен в Государственную думу.
РБК 11:54
Футбол
Баринов ждал, что фанаты «Спартака» ему «подложат свинью»
Опорный полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что в прежние годы с опасной ждал дерби против «Спартака».
ProstoProSport 12:24
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39