Вашингтон, 14 июля 2020, 19:02 — REGNUM В сервисах Steam и Epic Games Store состоялся релиз ПК-версии игры японского геймдизайнера Хидео Кодзимы Death Stranding. Желающие могут приобрести её уже сегодня, 14 июля, в этих магазинах.

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Космос Неудачный первый запуск китайской ракеты попал на видео Напомним, что неудачный полет должен был стать первым для ракеты Kuaizhou-11, при этом крайне показателен тот факт, что сроки разработки, изготовления и запуска аппарата постоянно переносили. 20

Общество В США впервые за 17 лет казнили заключенного В США впервые за 17 лет привели в действие смертный приговор — казнен осужденный за убийство националист Дэниэл Льюис Ли, сообщает CNN. 50

Общество Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией

Происшествия В Саратовской области ураганом повалены деревья и перевернуты машины Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителей Саратовской области 14 июля об усилении ветра до 20 м/с, ливне и граде предупреждали в региональном МЧС. 13

Общество В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации. 965

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Общество В Чечне временно запретили въезд туристам из-за коронавируса Оперативный штаб Чечни по борьбе с коронавирусом принял решение временно запретить въезд на территорию республики туристам и гостям с целью предупреждения распространения COVID-19 в республике. 43

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Здоровье Брянцам назвали варианты избежать заражения коронавирусом Как брянцам и жителям других регионов защититься от коронавирусной инфекции или добиться лёгкого течения болезни рассказывал иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков. 523

Политика Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес. 59

Общество Силуанова предупредили о риске для ввоза пультов для телевизоров Пульты дистанционного управления для телевизоров и других устройств попали в список товаров, которые может задекларировать только Центральная акцизная таможня (ЦАТ), хотя они не являются подакцизными, как, например, алкоголь или табак. 661

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