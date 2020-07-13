Игры
REGNUMОбладатели ПК получили возможность запустить игру Death Stranding
Вашингтон, 14 июля 2020, 19:02 — REGNUM В сервисах Steam и Epic Games Store состоялся релиз ПК-версии игры японского геймдизайнера Хидео Кодзимы Death Stranding. Желающие могут приобрести её уже сегодня, 14 июля, в этих магазинах.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 17:18, Ашберн
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском 14:35
Авто
УАЗ «Патриот» получил патент на передний бампер «Русского Prado»
Работы над глубоко модернизированным УАЗ "Патриот", за которым прочно закрепилось прозвище "Русский Прадо", продолжаются, хотя прежде в Сети появились данные об остановке проекта.
Новые автомобили вчера в 09:58
Происшествия
Потерявшийся в лесу Ленинградской области восьмилетний ребенок найден
Полицейские нашли восьмилетнего мальчика, который во вторник пропал в лесу в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.
ТАСС 16:24
Общество
В ОНК рассказали о пребывании Сафронова в СИЗО
Обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса», бывший журналист Иван Сафронов попросил себе в камеру 60 книг классической литературы и сказал, что доволен питанием.
Известия 15:17
Политика
Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК 06:37
Общество
Минобороны уточнило порядок поступления в военные вузы из-за пандемии
В 2020 году в военные вузы России будут пытаться поступить более 40 тыс. человек, сообщает газета Минобороны «Красная Звезда».
РБК 17:00
Путешествия
С начала июля в Крыму отдохнуло 400 тыс. туристов
По данным регионального министерства курортов, за первые десять дней июля в Крыму отдохнули 400 тыс. туристов.
Бизнес-газета 04:50
Политика
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК 15:37
Технологии
Samsung ожидает появления 6G уже в 2028 году
Южнокорейская группа компаний Samsung рассчитывает, что мобильная связь шестого поколения (6G) будет коммерциализирована к 2028 году.
Компания 13:00
Музыка
BTS станет частью японского фильма «Your Eyes Tell»
BTS станет частью японского фильма «Your Eyes Tell». Фильм выйдет 23 октября, а первый тизер уже опубликован для просмотра.
Popcake 11 июля в 15:11
Происшествия
Обувной склад загорелся в подмосковном Долгопрудном
Пожар произошел на обувном складе в подмосковном Долгопрудном. Об этом сообщается на странице МЧС России в Telegram-канале.
РБК 16:38
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
Путешествия
В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны
На основании рекомендаций и инструкций Хорватского института общественного здравоохранения для лиц, пересекающих государственную границу, правительство страны приняло решение открыть границы для расширенного списка граждан третьих стран, включая туристов, говорится в информации портала.
Газета.Ru 14:06
Общество
Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах
Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков уволился на фоне обвинений в домогательствах с его стороны.
Взгляд.ру 02:25
Общество
В Москве за сутки умерли 29 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 29 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 16:06
Футбол
«Спартак», «Зенит» и «Локомотив» заинтересованы в полузащитнике «Уфы»
Помимо «Спартака», узбекский футболист привлек внимание представителей «Зенита» и «Локомотива».
Bookmaker-ratings.ru 15:48
Общество
Власти Москвы одобрили проект застройки Бадаевского завода
Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы утвердил проект многофункционального жилого комплекса на территории Бадаевского завода.
РБК 04:53
Общество
Антипов уличил следствие по делу MH17 в махинациях
Речь идет о версии с попаданием в самолет ракеты, якобы выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук".
Народные новости вчера в 14:13
Экономика
Самый богатый индиец обошел Маска и Баффетта в списках миллиардеров
Самый богатый человек Индии Мукеш Амбани увеличил свое состояние еще более чем на $2 млрд и поднялся на 6-е место в списке миллиардеров мира, сообщает Bloomberg.
РБК 12:08
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
Политика
Глава МВФ напомнила Зеленскому о необходимости независимости Нацбанка
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе телефонного разговора напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что независимость Национального банка Украины является условием для получения кредитов МВФ.
RT на русском 16:37
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:38
Экономика
Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы
Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.
РБК 17:00
Футбол
«Челси» одержал победу над «Норвичем» в 36-м туре АПЛ
RT на русском 17:11
Политика
Россия и США отметили высокий уровень взаимопомощи в период пандемии
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и посол США Джон Салливан отметили высокий уровень взаимопомощи в период пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба российского министерства.
РИА Новости 17:10
Армия и оружие
В Армении сообщили о снижении напряженности на границе с Азербайджаном
"Мирное население, к счастью, не пострадало", - отметил он Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная.
РИА Новости 15:27
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Всемирно известный голливудский актер Джон Траволта сообщил, что его супруга Келли Престон умерла от рака молочной железы.
CT news 13:42