Игры

REGNUMREGNUMОбладатели ПК получили возможность запустить игру Death Stranding

Вашингтон, 14 июля 2020, 19:02 — REGNUM В сервисах Steam и Epic Games Store состоялся релиз ПК-версии игры японского геймдизайнера Хидео Кодзимы Death Stranding. Желающие могут приобрести её уже сегодня, 14 июля, в этих магазинах.
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Пиковый онлайн Death Stranding в день релиза в Steam превысил 30 тысяч игроков

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Обладатели ПК получили возможность запустить игру Death Stranding

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Разработчики Death Stranding расхвалили ПК-версию и прокомментировали вероятность выхода игры на PS5

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«От всей души спасибо владельцам PS4 за бета-тест»: Death Stranding Хидео Кодзимы собирает восторженные отзывы в Steam

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Предзагрузка Death Stranding стартовала в Steam и Epic Games Store

Goroday.ruвчера в 17:34
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