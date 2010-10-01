Игры

REGNUMREGNUMОбладателям третьего «Ведьмака» подарят бесплатную копию игры в сервисе GOG

Акция продлится до 23 июня 2020 года. Напомним, GOG Galaxy 2.0 — это сервис цифровой дистрибуции компьютерных игр. С его помощью геймеры могут объединить данные своих аккаунтов в других онлайн-магазинах в единую библиотеку.
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В GOG Galaxy 2.0 можно бесплатно получить The Witcher 3: Wild Hunt, если она куплена на другой платформе

3DNews10:31

В GOG началась раздача The Witcher 3 для тех, кто купил игру в другом магазине

CyberSport.ru09:54

GOG раздаёт «Ведьмака 3» при условии наличия игры в других магазинах

News.ru10:03

«Ведьмака 3» в GOG раздают владельцам игры на консолях и в других ПК-магазинах

Cyber.sports.ru10:56

Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»

Дни2410:28

Третьего «Ведьмака» дарят в «GOG»

ГЛАС.RU09:51

Обладателям третьего «Ведьмака» подарят бесплатную копию игры в сервисе GOG

REGNUM09:31
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
Происшествия

В МВД назвали причину перестрелки в Назрани

В МВД сообщили, что перестрелка в Ингушетии, в результате которой погибли четыре человека, произошла из-за имущественного конфликта между родственниками.
RT на русском 11:05
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
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Космос

Успешно прошел огневые испытания новый российский ионный двигатель

Военное дело 05:26
9
Происшествия

Пьяный таксист сбил школьниц под Уфой

На Ворошиловской улице 37-летний таксист, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух 15-летний школьниц.
РЕН ТВ 07:55
15
Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета вчера в 16:11
4,5K
Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу

RT на русском 09:18
1,1K
Происшествия

В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5

В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
35
Политика

В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи

"Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении.
Газета.Ru 07:40
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Общество

В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе

В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы.
РИА Новости 08:54
731
Армия и оружие

Украина обвинила Стрелкова в пытках и объявила в розыск

Украинские правоохранительные органы подозревают бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) в причастности к пыткам украинских граждан в ходе боевых действий в Донбассе в 2014 году.
РБК 08:29
2
Происшествия

Раненных при стрельбе в столице полицейских представят к госнаградам

Сотрудников правоохранительных органов, которые получили ранения при стрельбе на Ленинском проспекте, представят к государственным наградам.
Москва 24 10:55
6
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил, зачем Наталии Орейро российское гражданство

Как писал NEWS.ru, Орейро впервые упомянула о желании получить российское гражданство на шоу «Вечерний Ургант», правда, сделала это в шутку.
News.ru вчера в 09:21
34
Происшествия

Французский Дижон потрясли межэтнические столкновения

Кто-то постит фото Эммануэля Макрона с пририсованной бородой, который говорит: «Дорогие французские сограждане, с этого понедельника Дижон становится новой территорией Чечни».
BFM.ru 03:30
1,3K
Армия и оружие

Бронетранспортер ВС России подорвался в Сирии

«Сегодня в ходе совместного патрулирования на маршруте движения между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза боевиками была предпринята попытка проведения террористического акта с целью сорвать мониторинг обстановки вдоль трассы М4», — сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Известия 06:47
413
Экономика

РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США

Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
REGNUM вчера в 18:57
208
Общество

Соблюдение дистанции на летних верандах Москвы проверят квадрокоптеры

Посетители должны будут носить маски и перчатки, как и в любом общественном месте — масочный режим сохраняется с 12 июня.
Известия 07:56
18
Экономика

Раде предлагают запретить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии

Правительство Украины предлагает Верховной Раде в очередной раз вернуться к вопросу ограничения импорта электрической энергии из Российской Федерации и Белоруссии до 2022 года.
Украина.ру 09:17
Авто

Renault начал продажи обновленного Renault Kaptur в России

Российские дилеры Renault начали «живые» продажи обновленного кроссовера Renault Kaptur.
Автоновости дня вчера в 08:48
8
Происшествия

Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым

В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета 04:05
305
Общество

Федеральные власти США назначили первую за 17 лет смертную казнь

Смертная казнь применяется 28 штатах США, но на федеральном уровне эта мера наказания не исполнялась с 2003 года.
Rambler News Service 05:29
145
Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции до 23 июня

Режим самоизоляции в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса продлили до 23 июня.
ТАСС 07:42
81
Фигурное катание

Юлия Липницкая скоро станет мамой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Музыка

Названы новые даты «Евровидения-2021»

Оргкомитет песенного конкурса «Евровидение-2021» постановил провести финал шоу в голландском городе Роттердаме 22 мая следующего года.
Городовой вчера в 15:01
2
Общество

Нижегородские безработные получат дополнительную помощь от государства

Продолжает начисляться и дополнительная компенсация, предусмотренная на региональном уровне по поручению губернатора Глеба Никитина.
Ньюс-НН 02:48
2,1K
Энергетика

Польша добилась от «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ

"Газпром" перечислит польской PGNiG $1,5 млрд до 1 июля 2020 года.
Утро.ru вчера в 07:54
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Политика

В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
173
Религия

Монастырь экс-«духовника Поклонской» перешёл на осадное положение

REGNUM 10:11
9
Политика

Иванов назвал условия для возобновления международного авиасообщения

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что "в авиации произошел, пожалуй, самый серьезный спад среди всех видов транспорта".
ТАСС 08:37
10
Политика

США разрешат американским компаниям работать с Huawei

Министерство торговли США сообщило, что американским фирмам разрешат работать с китайской компанией Huawei.
Российская газета 03:03
5
Общество

В России возобновили спор об окрошке

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru 08:39
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