Игры
REGNUMОбладателям третьего «Ведьмака» подарят бесплатную копию игры в сервисе GOG
Акция продлится до 23 июня 2020 года. Напомним, GOG Galaxy 2.0 — это сервис цифровой дистрибуции компьютерных игр. С его помощью геймеры могут объединить данные своих аккаунтов в других онлайн-магазинах в единую библиотеку.
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Происшествия
В МВД назвали причину перестрелки в Назрани
В МВД сообщили, что перестрелка в Ингушетии, в результате которой погибли четыре человека, произошла из-за имущественного конфликта между родственниками.
RT на русском 11:05
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Космос
Успешно прошел огневые испытания новый российский ионный двигатель
Военное дело 05:26
Происшествия
Пьяный таксист сбил школьниц под Уфой
На Ворошиловской улице 37-летний таксист, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух 15-летний школьниц.
РЕН ТВ 07:55
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета вчера в 16:11
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
RT на русском 09:18
Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
Политика
В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи
"Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении.
Газета.Ru 07:40
Общество
В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе
В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы.
РИА Новости 08:54
Армия и оружие
Украина обвинила Стрелкова в пытках и объявила в розыск
Украинские правоохранительные органы подозревают бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) в причастности к пыткам украинских граждан в ходе боевых действий в Донбассе в 2014 году.
РБК 08:29
Происшествия
Раненных при стрельбе в столице полицейских представят к госнаградам
Сотрудников правоохранительных органов, которые получили ранения при стрельбе на Ленинском проспекте, представят к государственным наградам.
Москва 24 10:55
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил, зачем Наталии Орейро российское гражданство
Как писал NEWS.ru, Орейро впервые упомянула о желании получить российское гражданство на шоу «Вечерний Ургант», правда, сделала это в шутку.
News.ru вчера в 09:21
Происшествия
Французский Дижон потрясли межэтнические столкновения
Кто-то постит фото Эммануэля Макрона с пририсованной бородой, который говорит: «Дорогие французские сограждане, с этого понедельника Дижон становится новой территорией Чечни».
BFM.ru 03:30
Армия и оружие
Бронетранспортер ВС России подорвался в Сирии
«Сегодня в ходе совместного патрулирования на маршруте движения между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза боевиками была предпринята попытка проведения террористического акта с целью сорвать мониторинг обстановки вдоль трассы М4», — сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Известия 06:47
Экономика
РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США
Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
REGNUM вчера в 18:57
Общество
Соблюдение дистанции на летних верандах Москвы проверят квадрокоптеры
Посетители должны будут носить маски и перчатки, как и в любом общественном месте — масочный режим сохраняется с 12 июня.
Известия 07:56
Экономика
Раде предлагают запретить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии
Правительство Украины предлагает Верховной Раде в очередной раз вернуться к вопросу ограничения импорта электрической энергии из Российской Федерации и Белоруссии до 2022 года.
Украина.ру 09:17
Авто
Renault начал продажи обновленного Renault Kaptur в России
Российские дилеры Renault начали «живые» продажи обновленного кроссовера Renault Kaptur.
Автоновости дня вчера в 08:48
Происшествия
Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым
В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета 04:05
Общество
Федеральные власти США назначили первую за 17 лет смертную казнь
Смертная казнь применяется 28 штатах США, но на федеральном уровне эта мера наказания не исполнялась с 2003 года.
Rambler News Service 05:29
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции до 23 июня
Режим самоизоляции в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса продлили до 23 июня.
ТАСС 07:42
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Музыка
Названы новые даты «Евровидения-2021»
Оргкомитет песенного конкурса «Евровидение-2021» постановил провести финал шоу в голландском городе Роттердаме 22 мая следующего года.
Городовой вчера в 15:01
Общество
Нижегородские безработные получат дополнительную помощь от государства
Продолжает начисляться и дополнительная компенсация, предусмотренная на региональном уровне по поручению губернатора Глеба Никитина.
Ньюс-НН 02:48
Энергетика
Польша добилась от «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ
"Газпром" перечислит польской PGNiG $1,5 млрд до 1 июля 2020 года.
Утро.ru вчера в 07:54
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
Политика
Иванов назвал условия для возобновления международного авиасообщения
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что "в авиации произошел, пожалуй, самый серьезный спад среди всех видов транспорта".
ТАСС 08:37
Политика
США разрешат американским компаниям работать с Huawei
Министерство торговли США сообщило, что американским фирмам разрешат работать с китайской компанией Huawei.
Российская газета 03:03
Общество
В России возобновили спор об окрошке
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru 08:39