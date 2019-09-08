Футбол

Soccer.ruSoccer.ruОблак может заменить Де Хеа в «Манчестер Юнайтед»

Недавно появились слухи, что Де Хеа после завершения контракта намерен перейти в "Ювентус", игрок не хочет продлевать соглашение с МЮ, которое заканчивается в конце этого сезона.
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«Ювентус» может подписать предварительный контракт с де Хеа в январе

Матч ТВ05:59

«Ювентус» может подписать предварительный контракт с де Хеа в январе

Sportbox.RU05:59

Облак может заменить Де Хеа в «Манчестер Юнайтед»

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