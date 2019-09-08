Недавно появились слухи, что Де Хеа после завершения контракта намерен перейти в "Ювентус", игрок не хочет продлевать соглашение с МЮ, которое заканчивается в конце этого сезона.

Облак может заменить Де Хеа в «Манчестер Юнайтед»

Политика Кандидат ЛДПР лидирует на довыборах в Думу в Хабаровском крае Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев пока лидирует на довыборах в Госдуму от одномандатного округа Хабаровского края по итогам обработки 33,61% протоколов участковых избирательных комиссий.

Политика На довыборах в Свердловской области лидирует Шипулин с 73,33% Кандидат от "Единой России", олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин лидирует на довыборах депутатов Госдумы в Свердловской области с 73,33% после обработки 0,23% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.

Политика ЦИК: Андрей Чибис лидирует на выборах главы Мурманской области Временно исполняющий обязанности главы Мурманской области, кандидат от «Единой России» Андрей Чибис лидирует на выборах губернатора с 59,71% голосов после обработки 10% протоколов, сообщает ЦИК.

Политика Путин и Макрон обсудили шаги по Украине Президент РФ Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон поговорили по телефону.

Космос «Величайшая ошибка Эйнштейна», возможно, наконец исправлена Лукас Ломбрайзер (Lucas Lombriser), ассистент-профессор теоретической физики Женевского университета, Швейцария, предлагает по-новому взглянуть на параметры, входящие в гравитационные уравнения Общей теории относительности Альберта Эйнштейна, чтобы получить теоретическую оценку космологической постоянной, близко соответствующую значению, полученному на основе наблюдательных данных.

Теннис «Первый канал» покажет матч Медведева и Надаля в финале US Open В решающем матча последнего в нынешнем сезоне турнире «Большого шлема» сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.

Политика Путин уволил помощника главы Следственного комитета Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета России генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".

Происшествия На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.

Политика В Башкирии явка на выборах главы республики составила 70% В Башкирии на момент окончания голосования в 21.00 явка на выборах составила около 70,35% процента от общего числа избирателей.

Политика ЦИК признала действительным голосование на всех участках в России Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что голосование на всех избирательных участках в России признано действительным.

Общество Робот «Федор» захотел папаху, «как у главы Роскосмоса» Ранее Рогозин в Twitter Роскосмоса поздравил с победой российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, проиллюстриров запись своим фото в белой папахе.

Гаджеты Huawei готова отказаться от технологий ARM На встрече с журналистами на IFA2019 Ричарду Юй был задан вопрос о зависимости компании Huawei от технологий ARM и готова ли китайская компания к возможному запрету на доступ к ним.

Политика Депутат Михаил Романов ответил на обвинения Эллы Памфиловой Депутат Государственной думы, заместитель председателя Комитета Государственной думы по контролю и регламенту Михаил Романов прокомментировал «ПД» заявление главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой о противозаконном применении им админресурса на выборах в Петербурге.

Гаджеты Intel назвала причину своих неудач на рынке процессоров Кому именно уступили, конечно, не сказали. И причиной своих проблем назвали дефицит процессоров.

Автоспорт Пилот «Феррари» Леклер выиграл Гран-при Италии, россиянин Квят сошел Пилот команды "Феррари" в гонке "Формула-1" Шарль Леклер стал обладателем Гран-при Италии. Для Леклера это вторая победа подряд на Гран-при.

Футбол Экс-игрок «Спартака» объяснил арест его водителя за провоз наркотиков Бывший полузащитник московского "Спартака" Фернандо, выступающий за китайский "Бэйцзин Гоань", рассказал, почему в багаже его водителя оказался запрещенный наркотический препарат метадон.

Баскетбол Сборная России обыграла Венесуэлу на ЧМ В последнем матче группового этапа команда Сергея Базаревича оказалась сильнее Венесуэлы со счетом.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.

Хоккей Немировски: думаю, только «Торпедо» провело четыре матча на выезде Главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски поделился эмоциями после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Авангардом" (2:4).

Армия и оружие Эрдоган обвинил США в создании зоны безопасности для террористов Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты планируют создать зону безопасности в Сирии для террористической организации.