Общество

Взгляд-инфоВзгляд-инфоВовлеченность саратовцев в малый бизнес оказалась ниже средней по РФ

По уровню вовлеченности населения в малый бизнес Саратовская область оказалась середнячком среди регионов страны. Сегодня об этом сообщает РИА Новости. Главным критерием стала доля сотрудников малых и микропредприятий в общей численности рабочей силы в 2019 году (использовались данные Росстата).
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с чего всё началось

Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес

Рейтинг регионов по вовлеченности населения в малый бизнес возглавляют Калининградская область, Хабаровский край, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Нижегородская область, Москва, в каждом из которых на долю работников малых и микропредприятий приходится более 20% общей численности рабочей силы, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
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Петербург в тройке регионов по вовлеченности горожан в малый бизнес

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Татарстан вошел в топ-10 регионов по вовлеченности населения в малый бизнес

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У США вызывает беспокойство учебный самолет Як-130.
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МИД Украины назвали рассадником шизофрении

Внешнеполитическое ведомство Украины делает ненавистнические заявления и является "рассадником шизофрении".
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Решение регулятора ФРГ по «Северному потоку — 2» ожидается к 24 мая

Берлин, 12 мая 2020, 10:29 — REGNUM Окончательное решение по «Северному потоку — 2» и газовой директиве ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) вынесет до 24 мая.
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Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году

В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта.
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Общество

В Курганской области продлён режим самоизоляции

Поскольку в регионе выросло число заболевших коронавирусом, в том числе за майские праздники, в Курганской области до особого распоряжения сохраняются пропускной режим, режим самоизоляции и ограничения при въезде на территорию Зауралья.
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В Чувашии пока не собираются открывать торговые центры.
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Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
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Здоровье

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Как отметила Татьяна Руженцова, руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, на втором этапе может быть ослаблен режим для детсадов, на третьем – для школ и вузов.
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108 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Свердловской области

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Здоровье

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НТА-Приволжье — Режим повышенной готовности сохраняется в Нижегородской области.
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Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту Гордону

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Сигналы внеземных цивилизаций могут уже сейчас поступать на Землю: есть вероятность, что человечество просто не понимает их принцип.
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Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
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Число выявленных заболевших COVID-19 в России за сутки выросло на 10 899, до 232 243, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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На странице российской фигуристки Анны Щербаковой в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение от имени спортсменки, в котором говорилось, что она покидает группу тренера Этери Тутберидзе.
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Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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В Минпросвещения рассказали о новых требованиях к проведению ЕГЭ

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