Общество
Взгляд-инфоВовлеченность саратовцев в малый бизнес оказалась ниже средней по РФ
По уровню вовлеченности населения в малый бизнес Саратовская область оказалась середнячком среди регионов страны. Сегодня об этом сообщает РИА Новости. Главным критерием стала доля сотрудников малых и микропредприятий в общей численности рабочей силы в 2019 году (использовались данные Росстата).
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Рейтинг регионов по вовлеченности населения в малый бизнес возглавляют Калининградская область, Хабаровский край, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Нижегородская область, Москва, в каждом из которых на долю работников малых и микропредприятий приходится более 20% общей численности рабочей силы, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.РИА Новостивчера в 17:16
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