В областной больнице на Сахалине пройдет служебная проверка. Поводом стали заявления медсестер о нарушении условий труда, применении просроченных лекарств и повторном использовании одноразовых расходных материалов.

Происшествия В Омской области школьнику на уроке проломили голову стулом Следователи СК в Омской области проводят проверку после инцидента на уроке в одной из школ поселка Русская Поляна – 13-летний мальчик попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой после случайного удара стулом от одноклассника.

Политика Убитый в Берлине Хангошвили оказался причастен к терактам в Ингушетии Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ) министерства внутренних дел республики Ингушетия разыскивал с 2008 года убитого в августе 2019 года в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили по подозрению в причастности к террористическим актам на территории республики.

Экономика Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».

Футбол «Спартак» отреагировал на задержания фанатов в Петербурге Пресс-служба московского "Спартака" прокомментировала многочисленные задержания фанатов команды в Санкт-Петербурге, произошедшие до и после матча 18-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", передает РИА "Новости".

Энергетика Китайцы получили первый российский газ напрямую из Якутии Согласно контракту, в течение 30 лет китайцы получат более триллиона кубометров газа и станут вторым по величине покупателем природного ресурса нашей страны (после ЕС).

Футбол Головин помог «Монако» обыграть в гостях «Тулузу» Матч 16-го тура чемпионата Франции «Тулуза» – «Монако» завершился победой гостей со счетом 2:1. В составе победителей по голу забили форвард Виссам Бен-Йеддер (5-я минута, с пенальти), а также полузащитник Желсон Мартинш, ставший автором победного мяча (84).

Происшествия В Приморье арестованы полицейские, подозреваемые в убийстве В приморском сегменте социальных сетей активно обсуждается арест двух оперативников и начальника уголовного розыска Кавалеровской полиции, подозреваемых в убийстве человека, сокрытии преступления и истязательствах над свидетелем этого преступления.

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Музыка Российский победитель джазового конкурса в США не намерен эмигрировать Российский джазовый гитарист, солист Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана Евгений Побожий, который в среду выиграл престижный Международный конкурс Института джаза имени Херби Хэнкока в Вашингтоне не намерен эмигрировать из России ради карьеры на Западе.

Общество Без прикрас: участницы «Мисс Вселенной» показали себя без макияжа В этом году «Мисс Россия-2019» Алина Санько должна была отправиться в США на престижный конкурс «Мисс Вселенная», но организаторы мероприятия слишком поздно сообщили даты проведения, поэтому девушка не сможет побороться за еще одну корону.