Здоровье

EastRussiaEastRussiaОбластную больницу Сахалина ждет служебная проверка

В областной больнице на Сахалине пройдет служебная проверка. Поводом стали заявления медсестер о нарушении условий труда, применении просроченных лекарств и повторном использовании одноразовых расходных материалов.
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В сахалинской больнице назвали клеветой данные о просроченных лекарствах

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В Омской области школьнику на уроке проломили голову стулом

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Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
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Shraibikus News вчера в 15:42
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«Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в 2019 году

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RT на русском вчера в 12:09
Политика

Убитый в Берлине Хангошвили оказался причастен к терактам в Ингушетии

Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ) министерства внутренних дел республики Ингушетия разыскивал с 2008 года убитого в августе 2019 года в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили по подозрению в причастности к террористическим актам на территории республики.
Известия вчера в 15:58
Экономика

Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
РБК вчера в 08:16
Транспорт

В России к 2035 году появится сеть скоростных автодорог

«Автодор» в рамках профильной конференции представил концепцию развития сети скоростных автодорог в России до 2035 года.
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Футбол

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Газета.Ru вчера в 09:08
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Издание подчеркивает, что Россия умеет выживать в такую экстремальную погоду, и россиян действительно стоит называть "воинственным народом" в полном смысле этого слова.
РИА Новости вчера в 19:01
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Головин помог «Монако» обыграть в гостях «Тулузу»

Матч 16-го тура чемпионата Франции «Тулуза» – «Монако» завершился победой гостей со счетом 2:1. В составе победителей по голу забили форвард Виссам Бен-Йеддер (5-я минута, с пенальти), а также полузащитник Желсон Мартинш, ставший автором победного мяча (84).
ProstoProSport вчера в 14:55
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ПАО «Мотовилихинские заводы» выполнило гособоронзаказ 2019 года

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Казанский «Зенит» проиграл первый матч на клубном ЧМ по волейболу

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Американский сенатор не верит, что «Северный поток-2» можно остановить

В США уже не верят в то, что смогут остановить «Северный поток-2». Об этом заявил сенатор от Демократической партии Крис Мерфи.
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В Москве арестовали девятерых подозреваемых в терроризме

Мещанский суд Москвы арестовал девять подозреваемых в причастности к террористической деятельности, передает «РИА Новости».
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Происшествия

В Приморье арестованы полицейские, подозреваемые в убийстве

В приморском сегменте социальных сетей активно обсуждается арест двух оперативников и начальника уголовного розыска Кавалеровской полиции, подозреваемых в убийстве человека, сокрытии преступления и истязательствах над свидетелем этого преступления.
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На Марсовом поле в Петербурге неизвестные потушили Вечный огонь

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Президент УЕФА предложил разрешить офсайды

Глава Европейского союза футбольных ассоциаций Александер Чеферин выразил недовольство системой видеопомощи рефери и предлагает разрешить офсайды в пределах 10-20 см. Об этом сообщает британское издание Mirror.
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Запрет на торговлю сигаретами в радиусе 100 метров от образовательных учреждений требует пересмотра, заявили ассоциации, объединяющие участников сетевой и несетевой розничной торговли, в письме вице-премьеру РФ Алексею Гордееву.
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Российский джазовый гитарист, солист Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана Евгений Побожий, который в среду выиграл престижный Международный конкурс Института джаза имени Херби Хэнкока в Вашингтоне не намерен эмигрировать из России ради карьеры на Западе.
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Общество

Без прикрас: участницы «Мисс Вселенной» показали себя без макияжа

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Телепрограмма вчера в 10:23
Политика

В Раде назвали сроки принятия Украины в НАТО

Украина вступит в НАТО после того, как в стране будет открыт рынок земли, заявил депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne.
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Политика

МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме

Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
ТАСС вчера в 11:33
Политика

«Газпром» построит новый газопровод из России в Китай

Россия поддержала строительство российской компанией «Газпром» транзитного газопровода через Монголию в Китай, сообщил премьер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.
Expert.ru вчера в 04:34
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