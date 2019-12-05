Здоровье
EastRussiaОбластную больницу Сахалина ждет служебная проверка
В областной больнице на Сахалине пройдет служебная проверка. Поводом стали заявления медсестер о нарушении условий труда, применении просроченных лекарств и повторном использовании одноразовых расходных материалов.
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Происшествия
В Омской области школьнику на уроке проломили голову стулом
Следователи СК в Омской области проводят проверку после инцидента на уроке в одной из школ поселка Русская Поляна – 13-летний мальчик попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой после случайного удара стулом от одноклассника.
Шоу-бизнес
Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру
Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО
Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
Общество
Гордость Якутии попала в топ-100 уродливых зданий России
Блогер-урбанист Илья Варламов включил в свой топ-100 самых уродливых зданий страны и спортивный комплекс «Триумф» в Якутске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Шоу-бизнес
Лещенко считает пенсии россиян позорными и унизительными
Позорными и унизительными считает пенсии в России народный артист РСФСР Лев Лещенко.
Происшествия
Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Политика
Убитый в Берлине Хангошвили оказался причастен к терактам в Ингушетии
Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ) министерства внутренних дел республики Ингушетия разыскивал с 2008 года убитого в августе 2019 года в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили по подозрению в причастности к террористическим актам на территории республики.
Экономика
Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
Транспорт
В России к 2035 году появится сеть скоростных автодорог
«Автодор» в рамках профильной конференции представил концепцию развития сети скоростных автодорог в России до 2035 года.
Футбол
«Спартак» отреагировал на задержания фанатов в Петербурге
Пресс-служба московского "Спартака" прокомментировала многочисленные задержания фанатов команды в Санкт-Петербурге, произошедшие до и после матча 18-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", передает РИА "Новости".
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Энергетика
Китайцы получили первый российский газ напрямую из Якутии
Согласно контракту, в течение 30 лет китайцы получат более триллиона кубометров газа и станут вторым по величине покупателем природного ресурса нашей страны (после ЕС).
Политика
Китайское СМИ объяснило, почему считает россиян «воинственным народом»
Издание подчеркивает, что Россия умеет выживать в такую экстремальную погоду, и россиян действительно стоит называть "воинственным народом" в полном смысле этого слова.
Футбол
Головин помог «Монако» обыграть в гостях «Тулузу»
Матч 16-го тура чемпионата Франции «Тулуза» – «Монако» завершился победой гостей со счетом 2:1. В составе победителей по голу забили форвард Виссам Бен-Йеддер (5-я минута, с пенальти), а также полузащитник Желсон Мартинш, ставший автором победного мяча (84).
Армия и оружие
ПАО «Мотовилихинские заводы» выполнило гособоронзаказ 2019 года
Волейбол
Казанский «Зенит» проиграл первый матч на клубном ЧМ по волейболу
Политика
Американский сенатор не верит, что «Северный поток-2» можно остановить
В США уже не верят в то, что смогут остановить «Северный поток-2». Об этом заявил сенатор от Демократической партии Крис Мерфи.
Происшествия
В Москве арестовали девятерых подозреваемых в терроризме
Мещанский суд Москвы арестовал девять подозреваемых в причастности к террористической деятельности, передает «РИА Новости».
Происшествия
В Приморье арестованы полицейские, подозреваемые в убийстве
В приморском сегменте социальных сетей активно обсуждается арест двух оперативников и начальника уголовного розыска Кавалеровской полиции, подозреваемых в убийстве человека, сокрытии преступления и истязательствах над свидетелем этого преступления.
Кино
Национальный совет кинокритиков США выбрал лучший фильм 2019 года
Футбол
Президент УЕФА предложил разрешить офсайды
Глава Европейского союза футбольных ассоциаций Александер Чеферин выразил недовольство системой видеопомощи рефери и предлагает разрешить офсайды в пределах 10-20 см. Об этом сообщает британское издание Mirror.
Общество
В России предложили отменить запрет на торговлю сигаретами у школ
Запрет на торговлю сигаретами в радиусе 100 метров от образовательных учреждений требует пересмотра, заявили ассоциации, объединяющие участников сетевой и несетевой розничной торговли, в письме вице-премьеру РФ Алексею Гордееву.
Музыка
Российский победитель джазового конкурса в США не намерен эмигрировать
Российский джазовый гитарист, солист Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана Евгений Побожий, который в среду выиграл престижный Международный конкурс Института джаза имени Херби Хэнкока в Вашингтоне не намерен эмигрировать из России ради карьеры на Западе.
Общество
Без прикрас: участницы «Мисс Вселенной» показали себя без макияжа
В этом году «Мисс Россия-2019» Алина Санько должна была отправиться в США на престижный конкурс «Мисс Вселенная», но организаторы мероприятия слишком поздно сообщили даты проведения, поэтому девушка не сможет побороться за еще одну корону.
Политика
В Раде назвали сроки принятия Украины в НАТО
Украина вступит в НАТО после того, как в стране будет открыт рынок земли, заявил депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne.
Политика
МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме
Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
Политика
«Газпром» построит новый газопровод из России в Китай
Россия поддержала строительство российской компанией «Газпром» транзитного газопровода через Монголию в Китай, сообщил премьер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.