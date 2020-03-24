Коронавирус

Live24Live24Облегчающий лечение коронавируса ингалятор создали в России

Специалисты компании PM&HM разработали ингаляторы, с помощью которых можно облегчить лечение тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Российской венчурной компании (РВК).
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с чего всё началось

Ученые придумали ингалятор, облегчающий лечение коронавируса

Российская компания PM&HM разработала и готовит к выводу на рынок ингаляторы для комплексного лечения широкого спектра тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК).
РИА Новостивчера в 20:27

Подробнее о событии

Российские ученые создали ингалятор для облегчения лечения коронавируса

ТК Звездавчера в 23:50

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News.ruвчера в 22:37

Российские ученые создали облегчающий лечение коронавируса ингалятор

Известиявчера в 21:48

Российские ученые создали облегчающий лечение коронавируса ингалятор

Pravda.Ruвчера в 22:18

В России изобретен новый тип ингалятора для лечения коронавируса

РЕН ТВвчера в 21:09

Облегчающий лечение коронавируса ингалятор разработали в России

Взгляд.рувчера в 20:53

Ученые придумали ингалятор, облегчающий лечение коронавируса

РИА Новостивчера в 20:27
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Финансы

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В Смоленске снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

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Агентство отмечает со ссылкой на опубликованное заявление Государственного комитета по делам здравоохранения региона, что в городе Ухань, являющемся административным центром провинции, эти ограничения прекратят действовать уже с 8 апреля.
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Способное достроить «Северный поток – 2» судно взяло курс на ЮАР

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Появилась информация о новой Toyota Land Cruiser. Об этом авто пишет авторитетный японский журнал.
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Какие сайты отвечают критериям Минкомсвязи В середине марта министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что пакет документов для реализации проекта уже подготовлен, а в список сайтов с бесплатным доступом войдут мессенджеры, социальные сети и даже сайты с доставкой еды.
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Петросян ответил на слухи о рождении ребенка

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