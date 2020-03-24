Российская компания PM&HM разработала и готовит к выводу на рынок ингаляторы для комплексного лечения широкого спектра тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК).

с чего всё началось

Специалисты компании PM&HM разработали ингаляторы, с помощью которых можно облегчить лечение тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Российской венчурной компании (РВК).

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