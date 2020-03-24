Коронавирус
Live24Облегчающий лечение коронавируса ингалятор создали в России
Специалисты компании PM&HM разработали ингаляторы, с помощью которых можно облегчить лечение тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Российской венчурной компании (РВК).
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с чего всё началось
Российская компания PM&HM разработала и готовит к выводу на рынок ингаляторы для комплексного лечения широкого спектра тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК).РИА Новостивчера в 20:27
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