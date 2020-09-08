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REGNUM
REGNUM

Облегчённый вариант вакцины от коронавируса выпустят в России

Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа 2020 года и стала первым в мире подобным препаратом, прошедшим регистрацию. В настоящее время разработанная Центром имени Гамалеи вакцина от коронавируса уже выпущена в гражданский оборот.В источнике
Александр Бутенко
Для детей она будет более щадящая и менее реактогенная. У детей масса тела меньше, чем у взрослого, поэтому им уменьшат дозировку. К тому же иммунная система у ребенка может быть не такая развитая, как у взрослого. Так или иначе, у всех вакцин есть градации - для детей и для взрослых.
С чего всё началось
Радио Sputnik

Центр Гамалеи: не все получат одну и ту же вакцину от COVID-19

В тестовой вакцинации принимают участие только люди старше 18 лет, но итоговый продукт должен подходить и для детей, пояснил Александр Бутенко. Поэтому, по его словам, после испытаний стоит ожидать появления еще одного варианта вакцины ‒ более легкого.
Радио Sputnik19:00
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РЕН ТВ

Облегченную вакцину от коронавируса выпустят в России

РЕН ТВ00:41
РИА Новости

В России выпустят облегченную версию вакцины от COVID-19

РИА Новости22:40
Коммерсантъ

В России выпустят облегченную версию вакцины от коронавируса

Коммерсантъ21:39
RT на русском

В центре Гамалеи рассказали об облегчённом варианте вакцины от COVID-19

RT на русском21:08
РБК

Россиянам пообещали две версии вакцины от COVID-19

РБК20:52
Lenta.ru

Россиянам пообещали облегченную версию вакцины от коронавируса

Lenta.ru19:59
Радио Sputnik

Центр Гамалеи: не все получат одну и ту же вакцину от COVID-19

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