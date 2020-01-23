Финансы
REGNUMОблигации Минфина РФ на 58 млрд рублей купил один неизвестный инвестор
Неизвестный инвестор купил облигации Министерства финансов Российской Федерации на 58 миллиардов рублей. Это оказалась крупнейшей заявкой в истории подобных аукционов. На крупную заявку обратили внимание финансовые аналитики «ВТБ Капитал» и банка «Уралсиб».
Читать в источнике
Оценить480
с чего всё началось
Некий покупатель выставил на аукционе «гигантскую» заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при проданном номинальном объеме 58,4 млрд руб.). «Это была самая большая одиночная удовлетворенная заявка, которую мы можем припомнить», — отмечают они.РБКвчера в 08:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Облигации Минфина на 58 млрд рублей купил неизвестный инвестор
Национальная служба новостейвчера в 13:43
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 05:11, Ашберн
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встретился с Зеленским в Израиле
Происшествия
В Москве водитель перекрыл улицу фурой
Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.
Спорт
Российские ватерполистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Экономика
Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании
Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус стала жертвой махинаций своей экс-помощницы
Известная российская актриса и героиня нашумевшего фильма «Текст» Кристина Асмус стала жертвой бывшей помощницы-мошенницы.
Здоровье
Двух пациентов, приехавших из Китая в Петербург, готовят к выписке
Два пациента, которых госпитализированных в Петербурге с подозрением на коронавирус после прибытия из Китая, готовятся к выписке, сообщил главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина Алексей Яковлев.
Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Происшествия
Двое мужчин с битами устроили бойню под Омском
Два молодых человека, вооруженных битами, напали на людей в одном из сел Омской области.
Политика
Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований
Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл в пятницу на допрос в государственное бюро расследований, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию
Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.
Футбол
Футболист тульского «Арсенала» отправился на просмотр в «Порту»
ИА "Тульские новости" в своем материале сообщило, что Как сообщает «Чемпионат», игрок молодежки тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич отправился на просмотр в португальский «Порту».
Фигурное катание
Чемпионат Европы по фигурному катанию 2020 покажет Первый канал
Первый канал покажет ЧЕ по фигурному катанию в прямом эфире.
Происшествия
В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой
Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
Общество
«От трагедии к фарсу»: в Госдуме оценили поведение главы Чувашии
Глава комитета Госдумы по делам национальностей Олег Николаев («Справедливая Россия») не смог подобрать слов для того, чтобы оценить поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева и «шутку» с вручением ключей от новой пожарной машины сотруднику МЧС.
Общество
Россиянин Бурков частично признал вину в киберпреступлениях в суде США
Политика
Болгария завела дело против двух российских дипломатов-шпионов
Болгария возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о шпионаже.
Общество
Рязанка Екатерина Егина стала самой красивой бабушкой Европы
Футбол
«Млада-Болеслав» сообщил о переговорах Комличенко с московским клубом
Политика
Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о Бандере
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о деятельности Степана Бандеры.
Авто
Дешевле Seltos: Kia показала новый бюджетный кроссовер
Компания Kia распространила два изображения прототипа нового компактного кроссовера, подробностей о котором крайне мало.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в Китай
Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации, - говорится на сайте ведомства.
Политика
Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit
Парламент Великобритании 23 января одобрил подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона законопроект о выходе страны из Евросоюза, после чего соглашение о Brexit подписала и королева Елизавета II.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Политика
В Кремле рассказали о голосовании по поправкам в конституцию
Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что общероссийское голосование будет проходить после того, как поправки к основному закону подпишет президент.
Политика
В ООН оценили предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран
Глава государства предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов СБ ООН.