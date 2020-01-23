Некий покупатель выставил на аукционе «гигантскую» заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при проданном номинальном объеме 58,4 млрд руб.). «Это была самая большая одиночная удовлетворенная заявка, которую мы можем припомнить», — отмечают они.

с чего всё началось

Некий покупатель выставил на аукционе «гигантскую» заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при проданном номинальном объеме 58,4 млрд руб.).

Облигации Минфина на ₽58 млрд ушли в одни руки неизвестному покупателю

Политика В Deutsche Bahn прокомментировали данные о железных дорогах Украины Представитель пресс-службы немецкой компании Deutsche Bahn Керстин Экштайн прокомментировал заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что украинские железные дороги планируется передать в управление концерна.

Интернет Эксперты назвали самый распространённый вирус для пользователей Mac Почти треть кибератак на пользователей устройств Apple под управлением операционной системы macOS в 2019 году совершались с использованием вредоносной программы Shlayer, сообщили эксперты «Лаборатории Касперского».

Происшествия У попавшей в больницу Петербурга гражданки КНР не выявили коронавирус У гражданки КНР, которую госпитализировали в Санкт-Петербурге с подозрением на заражение коронавирусом 2019-nCoV, по результатам экспресс-теста выявили грипп А. Пациентка получает противогриппозное лечение, сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.

Политика Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Экономика Украина рекордно заняла 1,25 миллиарда евро Ведомство заняло 1,25 миллиарда евро со сроком погашения 27 января 2030 года, сообщается на сайте ведомства.

Общество Комик Долгополов покинул Россию Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.

Политика Сенаторы поддержали назначение Краснова генпрокурором Назначение бывшего зампредседателя СКР Игоря Краснова на пост генпрокурора поддержал Совфед.

Футбол Обамеянг согласился перейти в «Барселону» Нападающий английского "Арсенала" и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг дал свое согласие на переход в испанскую "Барселону" в текущее зимнее трансферное окно.

Шоу-бизнес Брэд Питт прокомментировал слухи о романе с Дженнифер Энистон Слухи о возможном романе Питта и Энистон появились еще в начале 2019 года — тогда актер открыто приехал на празднование дня рождения бывшей жены.

Экономика Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года «Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).

Хоккей «Автомобилист» обыграл «Трактор» «Автомобилист» одолел «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1. Екатеринбургский клуб занимает четвертое место в Восточной конференции, «Трактор» идет предпоследним, в восьми очках от зоны плей-офф.

Общество ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис «С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.

Происшествия Арестован Александр Емельяненко Напомним, что бой Исмаилова и Емельяненко был назначен на 3 апреля 2020 года.

Политика Израиль передал РПЦ Александровское подворье Долгие годы переговоров завершились успешно — Израиль отдает Русской Церкви Александровское подворье.

Футбол Руководство «Зенита» подтвердило уход Кокорина в «Сочи» Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев не стал отрицать информацию о достигнутых договоренностях с футбольным клубом "Сочи" по поводу аренды Александра Кокорина до конца нынешнего сезона.