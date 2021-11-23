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Облигации «Роснано» выросли после заявления Минфина о выполнении долговых обязательств

Облигации "Роснано" растут после заявления Минфина о выполнении долговых обязательств в любом сценарии, свидетельствуют данные торговой площадки.
ТАСС
— На текущий момент правительством РФ прорабатываются механизмы повышения эффективности деятельности АО «Роснано», в том числе по выходу общества из исторического проектного портфеля, — говорится в сообщении
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Вечерняя Москва
Сначала "Московская биржа" сообщила о приостановке торгов облигациями "Роснано" с 17:08 мск 19 ноября.
Финмаркет
Вскоре после приостановки торгов "Роснано" сообщило, что встретилось со своими кредиторами и крупными держателями облигаций компании, обсуждались возможные сценарии реструктуризации задолженности.
ПРАЙМ

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