Шойгу: 10 бомбардировщиков ВВС США отработали использование ядерного оружия против России

Министр рассказал, что в этом месяце во время учения Global Thunder десять бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с Западного и Восточного направлений.