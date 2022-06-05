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Облигации могут составить конкуренцию банковским депозитам в России

Ставки по депозитам сроком на три-шесть месяцев упали в России ниже 10%.
ФАН
Доходность облигаций федерального займа (ОФЗ) в период до девяти месяцев достигает 10,5% годовых.
Экономика сегодня
Главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунёв напомнил что в июне истекают сроки первых депозитов, открытых в марте по ставкам около 20%.
Infox.ru
Даже с учетом снижения ключевой ставки до 11% доходность по классическим депозитам останется выше уровня января-февраля 2022 года.
Комсомольская правда

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РИА «Новости»: подросшая доходность по облигациям стала в РФ выгоднее новых вкладов
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