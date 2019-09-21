Два российских ребенка, которые получили ожоги горящим маслом в турецком отеле, 21 сентября прилетели в Екатеринбург. В аэропорту Кольцово мальчиков встретили представители территориального центра медицины катастроф, сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области.

Облитых горящим маслом детей доставили из Турции в Екатеринбург

Наша Газета (г. Екатеринбург)

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