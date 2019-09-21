Происшествия
Кавказ ПостОблитых горящим маслом детей доставили из Турции в Екатеринбург
Два российских ребенка, которые получили ожоги горящим маслом в турецком отеле, 21 сентября прилетели в Екатеринбург. В аэропорту Кольцово мальчиков встретили представители территориального центра медицины катастроф, сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области.
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Маленькие екатеринбуржцы, облитые горящим маслом в Турции, вернулись домой
Наша Газета (г. Екатеринбург)09:27
«Их подожгли со спины»: детей, которых в Турции облили горящим маслом, привезли в Екатеринбург
Екатеринбург Онлайн07:20
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