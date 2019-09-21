Происшествия

Кавказ ПостКавказ ПостОблитых горящим маслом детей доставили из Турции в Екатеринбург

Два российских ребенка, которые получили ожоги горящим маслом в турецком отеле, 21 сентября прилетели в Екатеринбург. В аэропорту Кольцово мальчиков встретили представители территориального центра медицины катастроф, сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

В Екатеринбург прибыли дети, пострадавшие в отеле Турции

ТагилСити.ру14:11

Получившие ожоги в Турции дети вернулись в Екатеринбург

Телеканал 360°11:36

Детей, пострадавших в Турции, встретили в аэропорту Екатеринбурга

Вечерние Ведомости08:10

Маленькие екатеринбуржцы, облитые горящим маслом в Турции, вернулись домой

Наша Газета (г. Екатеринбург)09:27

Дети, получившие ожоги в турецком отеле, вернулись в Екатеринбург

Интерфакс - Россия08:34

Пострадавшие в отеле Турции дети доставлены в Екатеринбург

Интерфакс09:38

«Их подожгли со спины»: детей, которых в Турции облили горящим маслом, привезли в Екатеринбург

Екатеринбург Онлайн07:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 15:16, Вашингтон
Происшествия

Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем

В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
Известия 13:53
Происшествия

В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии

В Москве 18 сентября пропала теннисистка из Абхазии 2005 года рождения. Об этом сообщает МВД республики.
РБК 12:58
Футбол

«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0

Питерский "Зенит" разгромил на своём поле казанский "Рубин" со счётом 5:0 в рамках десятого тура чемпионата России по футболу.
Российская газета 14:03
Происшествия

В Албании из-за землетрясения пострадали 52 человека

По меньшей мере 52 человека пострадали в результате землетрясения с магнитудой 5,8 в столице Албании Тиране.
РБК 14:46
Общество

Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе

Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Кино

Вышел финальный трейлер фантастического экшена «Кома»

В сюжете фантастического экшена «Кома» лежит история молодого архитектора, попавшего в загадочную аварию.
Профиль вчера в 12:54
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Фигурное катание

Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 08:19
Происшествия

В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери

РИА Новости 08:06
Общество

5-летнего мальчика призвали в армию на Украине

Газета.Ru 09:55
Теннис

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге

Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков - 2:0. В финале турнира St.Petersburg Open Медведев сразится с хорватом Борной Чоричем.
GoTennis.ru 11:20
Происшествия

В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами

ТАСС 13:00
Общество

В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

Газета.Ru вчера в 15:27
Космос

Космонавт на МКС нашел причину неудачной стыковки корабля с «Федором»

Космонавт из РФ Александр Скворцов на борту Международной космической станции (МКС) обнаружил причину, которая помешала стыковке корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" в конце августа.
Московский Комсомолец 19 сентября в 12:19
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Футбол

«Ливерпуль» отдал «Манчестер Сити» £1 млн из-за хакеров

"Ливерпуль" выплатил "Манчестер Сити" £1 млн по мировому соглашению, сообщает The Times.
Газета.Ru 02:10
Экономика

Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян

Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК вчера в 03:58
Политика

На Украине допустили возможность закупки газа в России

RT на русском вчера в 07:08
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала свой новый дом

Новость о новом доме Ксения обнародовала в начале этого года, всех, конечно, взволновало известие о двух детских комнатах.
7Дней.ру вчера в 07:00
Волейбол

Сборная России по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы

Мужская сборная России по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. В 1/8 финала россияне в трех сетах победили команду Греции.
РБК 12:59
Спорт

Прокуратура сняла обвинения с Шипулина, Логинова и Гараничева

Австрийская прокуратура сняла обвинения в нарушении антидопинговых правил с российских тренеров, специалистов и биатлонистов.
РЕН ТВ вчера в 04:56
Шоу-бизнес

Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером

Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Футбол

«Ахмат» упустил победу над «Крыльями Советов»

Вестник Кавказа 11:58
Здоровье

Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату

Врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Саникидзе объяснил, почему актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату после того, как она пришла в сознание.
РИА Новости 13:28
Автоспорт

Риккардо исключён из протокола квалификации

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо исключён из протокола квалификации Гран-при Сингапура, сообщает пресс-служба ФИА.
Чемпионат 15:10
Музыка

Пугачева подвергла критике Собчак

Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Шоу-бизнес

Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца

Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр вчера в 03:48
Происшествия

Двое российских военных ранены в Таджикистане

Газета.Ru 13:20
Наука

Бактерии производят алкоголь, убивающий печень непьющих людей

Недавно же учёные из Китая обнаружили штамм кишечных бактерий, способных производить собственный алкоголь в больших количествах.
Вести.Наука вчера в 07:20
Происшествия

Губернатор Свердловской области вручил ключи от квартир экипажу А321

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в субботу вручил ключи от квартир членам экипажа аэробуса А321 "Уральских авиалиний", сумевших посадить аварийный самолет на поле в Подмосковье.
ТАСС 14:27
ещё по теме
Главное