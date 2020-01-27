В Сети появились кадры с места крушения самолета ВВС США, разбившегося в провинции Газни в Афганистане в понедельник, 27 января. На записи, сделанной очевидцами, видно, что воздушное судно получило серьезные повреждения и частично сгорело.

Обломки самолета ВВС США, разбившегося в Афганистане, сняли на видео

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