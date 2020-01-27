Происшествия

Вести.RuВести.RuОбломки самолета ВВС США, разбившегося в Афганистане, сняли на видео

В Сети появились кадры с места крушения самолета ВВС США, разбившегося в провинции Газни в Афганистане в понедельник, 27 января. На записи, сделанной очевидцами, видно, что воздушное судно получило серьезные повреждения и частично сгорело.
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В Сети появилось видео с места крушения самолета в Афганистане

РИА Новости09:25

СМИ: В Афганистане был сбит американский самолет

Российская газета09:24

США начали расследование после крушения самолета в Афганистане

РЕН ТВ09:07

В упавшем в Афганистане самолете опознали борт ВВС США

Lenta.ru08:47

Обломки самолета ВВС США, разбившегося в Афганистане, сняли на видео

Вести.Ru08:32

СМИ: разбившийся в Афганистане самолет мог принадлежать ВВС США

ТАСС08:16

Разбившийся в Афганистане самолет мог принадлежать ВВС США

Эхо Москвы09:00
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