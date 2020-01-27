Происшествия
Вести.RuОбломки самолета ВВС США, разбившегося в Афганистане, сняли на видео
В Сети появились кадры с места крушения самолета ВВС США, разбившегося в провинции Газни в Афганистане в понедельник, 27 января. На записи, сделанной очевидцами, видно, что воздушное судно получило серьезные повреждения и частично сгорело.
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Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные
Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ.
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Джим Керри рассказал, при каком условии снимется в продолжении «Маски»
Фэнтезийная комедия «Маска» (1994) стала одним из самых ярких фильмов в карьере Джима Керри.
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Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
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Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
Общество
Названа причина смерти протоиерея Всеволода Чаплина
Протоиерей Всеволод Чаплин скончался от острой ишемической болезни сердца, об этом стало известно в результате вскрытия, передает "112".
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Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне
Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.
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Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
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Вся линейка Samsung Galaxy Note10 подешевела
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Доктор Мясников объяснил панику вокруг коронавируса
По мнению Мясникова, панику вокруг коронавируса распространяют те, кому это выгодно, — международные организации здравоохранения.
Происшествия
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Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Политика
Кремль ответил на прошение израильтянки Иссахар о помиловании
В Кремле подтвердили, что Наама Иссахар, приговоренная в России к семи с половиной годам колонии по делу о контрабанде гашиша, подала президенту Владимиру Путину прошение о помиловании.
Общество
В работе Mail.ru произошел сбой
Пользователи Mail.ru сообщают о проблемах в работе сервиса, следует из данных Downdetector. Массовые жалобы начались примерно в 11:00.
Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
Президент России провел плановую ротацию: Владимир Путин обновил президиум Госсовета.
Общество
Прокуратура проверяет жалобы водителей скорой помощи Екатеринбурга
В Екатеринбурге прокуратура начала проверку по факту публикаций в СМИ о жалобах водителей скорой помощи.
Происшествия
Обезображено лицо: во рту у подростка взорвалась электронная сигарета
Во рту у несовершеннолетнего взорвалась электронная сигарета, тем самым причинив ему серьезные травмы.
Армия и оружие
Обновленный украинский танк Т-64 показали на видео
Испытания новой версии украинского танка Т-64 в различных погодных условиях и типах местности сняли на видео.
Политика
Дуда предложил Зеленскому почтить память воевавших с большевиками
Президент Польши Анджей Дуда предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому совместно почтить память солдат, которые в 1920 году воевали с большевиками.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» женился на Марии Луговой
Пока звезда сериала "Рыжая" была на сцене, Лавыгин ждал ее в гримерке.
Политика
Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Общество
Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы
Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
Политика
В «Единой России» рекомендовали исключить главу Чувашии из партии
Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребёнка
По информации источника, Курникова родит в марте этого года. У пары уже есть двое детей - дочь Люси и сын Николас.
Музыка
Российское авторское общество потребовало от фестиваля 160 тысяч рублей за исполнение музыки несуществующего автора
Российское авторское общество потребовало от музыкального фестиваля 160 тысяч рублей за исполнение музыки несуществующего автора.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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Михаил Боярский снял очки и шляпу
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В World of Tanks появились новые двухорудийные танки
27 января компания Wargaming выпустила обновление 1.7.1 для World of Tanks, с которым добавила в игру три новых танка, оснащенных двумя орудиями.
Здоровье
Сотрудники уральской больницы объявили забастовку из-за низких зарплат
Сотрудники Центральной районной больницы в городе Богданович в Свердловской области решили объявить забастовку из-за плохих условий труда, низких зарплат и планируемых сокращений.
Игры
Корабль в EVE Online продали за $40 тысяч
Игрок в EVE Online в рамках благотворительной акции Gold Magnate выставил на продажу космический корабль Gold Magnate.