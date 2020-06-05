Общество
РИА НовостиОбломки взорвавшегося бака «Фрегата» разлетелись на тысячи километров
Обломки бака российского разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, разлетелись на тысячи километров, следует из данных, размещенных на специализированном сайте ВВС США space-track.org.
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После взрыва «Фрегата» в космосе обломки разбросало на тысячи километров
Московский Комсомолецвчера в 19:12
Обломки взорвавшегося в космосе бака «Фрегата» разлетелись на тысячи километров
Коммерсантъвчера в 21:32
Обломки взорвавшегося в космосе российского бака разлетелись на тысячи километров
Газета.Ruвчера в 18:16
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Здоровье
Томский губернатор заявил о халатности врачей с коронавирусом
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил о том, что "халатное отношение" некоторых врачей к правилам безопасности привело к заражению коронавирусом целых отделений.
REGNUM 03:07
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Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Происшествия
На Урале полицейские избили мужчину без маски
Благодаря свидетелям происшествие попало на видео. Ролик начинается уже с того, что мужчина в синей куртке вырывается у полицейского.
URA.Ru 01:57
Политика
В Израиле заявили о звездном часе России из-за беспорядков в США
В Израиле заявили о звездном часе России из-за беспорядков в США Хаос в США играет на руку Москве и Пекину, заявили в Израиле.
Экспресс газета 03:05
Политика
В Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока
Как отметил Шенкер, Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», и США считают, что она «должна уйти» из региона.
RT на русском вчера в 15:56
Общество
Билл Гейтс высказался о теории «чипирования» человечества
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс прокомментировал теории о "чипировании" людей через прививки от коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:37
Общество
Власти Архангельской области ограничили въезд в Северодвинск
Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск для борьбы с коронавирусом.
RT на русском вчера в 09:47
Космос
Первых туристов выбрали для полета на МКС на корабле Илона Маска
Народные новости вчера в 07:38
Транспорт
В России могут ввести онлайн-тахографы
В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Интернет
Большое обновление заблокированного в России Telegram
Редактор фотографий заработал в Telegram в 2015 году теперь в нём появилась возможность обработки видео и размещения анимированных стикеров на видеозаписях и фотографиях.
iXBT.com 02:11
Политика
Эксперты предупредили о возможности новых массовых протестов в России
Половина россиян считает, что ситуация в стране может привести к крупным социально-политическим потрясениям и, в частности, к массовым протестам.
Ведомости вчера в 16:52
Хоккей
Валерий Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею
Алексей Кудашов покинул должность главного тренера сборной России по хоккею, на этом посту специалиста сменил Валерий Брагин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).
РИА Новости 02:01
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
Общество
Число заболевших COVID-19 в России приблизилось к 450 тыс
За последние сутки в России коронавирус обнаружили у 8726 человек, сообщил оперативный штаб.
РБК 03:37
Шоу-бизнес
Бывшая жена «рыжего» «Иванушки» выставила на продажу его квартиру
Банкова выставила на продажу квартиру «рыжего», в которой он жил ещё до встречи с ней. Видимо, после развода певец оставил это жилье детям.
Комсомольская правда вчера в 14:43
Космос
OSIRIS-REx пролетел над резервным местом посадки Osprey
AstroNews.ru вчера в 08:02
Экономика
Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM вчера в 05:54
Политика
Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Известия 03 июня в 09:16
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 68,79 рубля, опустившись на 36 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Ru 03:25
Армия и оружие
Силы ПНС выбили армию Хафтара из аэропорта и южных пригородов Триполи
Утром продвижение сил ПНС продолжилось, не встречая существенного сопротивления, они заняли пригороды Триполи Айн-Зару и Вади Рабию, которые армия Хафтара удерживала с апреля прошлого года.
ANNA-News вчера в 08:09
Общество
ПФР пояснил, кому с 1 августа выплатят повышенную пенсию
С 1 августа текущего года несколько категорий пенсионеров будут получать увеличенные выплаты, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
Политика Сегодня вчера в 08:45
Армия и оружие
В Греции не исключили возможность вооруженного конфликта с Турцией
В Греции считают возможным военный конфликт с Турцией, однако, предпочитают действовать дипломатическим путем, заявил министр обороны балканской страны Никос Панайотопулос.
Российская газета 03:32
Шоу-бизнес
Певица Анастасия рассказала о причинах развода с Юлианом
Российская певица Анастасия в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказала о причине развода с певцом Юлианом.
Газета.Ru вчера в 06:26
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета вчера в 02:11
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков
Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
Происшествия
Против убитого в Екатеринбурге СОБРом мужчины возбудили уголовное дело
Дело возбуждено по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
ИжевскИнфо.РУ вчера в 15:10
Политика
Twitter заблокировал ролик команды Трампа о Флойде
Социальная сеть Twitter заблокировала видеоролик предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, посвященный памяти афроамериканца Джорджа Флойда, в связи с тем, что на него была подана жалоба о нарушении авторских прав, сообщает газета Hill.
РИА Новости 02:56
Общество
Названы сферы с наиболее высокими зарплатами в России
Аналитики сервиса "Работа.ру" изучили свыше 150 тыс. вакансий за май этого года и назвали отрасли, которые предлагают самые высокие зарплаты.
Газета.Ru 03:01