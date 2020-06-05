Общество
РИА НовостиОбломки взорвавшегося бака «Фрегата» разлетелись на тысячи километров
Обломки бака российского разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, разлетелись на тысячи километров, следует из данных, размещенных на специализированном сайте ВВС США space-track.org.
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с чего всё началось
Согласно данным этого сайта, обломки находятся на орбитах с минимальными высотами от 336 до 672 км и максимальными — от 2574 до 5101 км. До момента взрыва бак находился на орбите с минимальной высотой 422 км и максимальной — 3606 км.News.ruвчера в 19:48
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После взрыва «Фрегата» в космосе обломки разбросало на тысячи километров
Московский Комсомолецвчера в 19:12
ВВС США: На орбите обломки бака «Фрегата» разлетелись на тысячи километров
Российская газетавчера в 20:03
Обломки взорвавшегося в космосе российского бака разлетелись на тысячи километров
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