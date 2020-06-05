Общество

РИА НовостиРИА НовостиОбломки взорвавшегося бака «Фрегата» разлетелись на тысячи километров

Обломки бака российского разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, разлетелись на тысячи километров, следует из данных, размещенных на специализированном сайте ВВС США space-track.org.
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Согласно данным этого сайта, обломки находятся
 на орбитах с минимальными высотами от 336 до 672 км и максимальными — от 2574 до 5101 км. До момента взрыва бак находился на орбите с минимальной высотой 422 км и максимальной — 3606 км.
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Обломки бака разгонного блока «Фрегат», взорвавшегося в космосе в мае, разлетелись на тысячи км

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Обломки взорвавшегося в космосе российского бака разлетелись на тысячи километров

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Обломки взорвавшегося бака «Фрегата» разлетелись на тысячи километров

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