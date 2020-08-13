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Известия
Известия

Облучить вирус: СOVID-19 предложили лечить радиацией

В Америке уже опробовали эту методику на десяти пациентах с СOVID-19, получив обнадеживающие результаты. Однако специалисты-радиологи выпустили статью, в которой указали на серьезные побочные эффекты такого лечения.В источнике
С чего всё началось
Известия

Облучить вирус: СOVID-19 предложили лечить радиацией

Ученые из Канады и США предложили лечить коронавирус с помощью радиотерапии. Практика показала, что низкие дозы рентгеновских лучей снижают смертность от пневмонии на 20%. В Америке уже опробовали эту методику на десяти пациентах с СOVID-19, получив обнадеживающие результаты.
Известия17:01
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Коронавирусную инфекцию предложили лечить лучевой терапией

Телеканал 360°19:13
Lenta.ru

Ученые предложили новый способ лечения коронавируса

Lenta.ru18:07
РБК

Ученые предложили лечить COVID-19 радиацией

РБК18:41
РЕН ТВ

В США пациентов с COVID-19 начали лечить радиацией

РЕН ТВ18:20
ToDay News Ufa

Облучить вирус: СOVID-19 предложили лечить радиацией

ToDay News Ufa18:57
URA.Ru

Пациентов с коронавирусом предложили облучить радиацией

URA.Ru17:21
Известия

Коронавирусную инфекцию предложили лечить радиацией

Известия17:30

Всех задержанных на протестах в Минске отпустят на свободу к утру

Всех задержанных во время акций протеста в Минске выпустят из СИЗО до 6.00, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на замглавы МВД Белоруссии - начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова.
Всех задержанных на протестах в Минске отпустят на свободу к утру
РИА Новости18:33
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Х5 в I полугодии упрочила лидерство среди продовольственных ритейлеров

Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", в первом полугодии 2020 года упрочила свое лидерство по выручке среди российских продуктовых ритейлеров, следует из отчетности X5 и комментариев главного исполнительного директора компании Игоря Шехтермана.
РИА Новостивчера в 08:37
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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США взбесились из-за «нацеливания» C-400 «Триумф» на F-16 в Турции

В Конгрессе Соединенных Штатов взбесились, когда узнали, что Турция в ноябре минувшего года организовала совместные испытания купленной у России зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и истребителя четвертого поколения F-16 Fighting Falcon американского производства.
Вечерний курьервчера в 15:57
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