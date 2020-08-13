Облучить вирус: СOVID-19 предложили лечить радиацией

В Америке уже опробовали эту методику на десяти пациентах с СOVID-19, получив обнадеживающие результаты. Однако специалисты-радиологи выпустили статью, в которой указали на серьезные побочные эффекты такого лечения.