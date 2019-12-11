Общество
REGNUMОбманутые дольщики в Калининграде получат компенсации
Запись обманутых дольщиков для получения компенсаций проводится на сайте Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Размер выплат будет подсчитываться в индивидуальном порядке после предоставления всей необходимой документации.
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Дома обманутых дольщиков в Чебоксарах поможет достроить федеральный бюджет
Московский Комсомолец08:33
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В сенате США выступили за признание России «спонсором терроризма»
Международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
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Песков ответил на заявление главы ДНР о лжи Киева в коммюнике
Москва не считает проблемой возможное искажение украинской стороной итогового документа прошедшего в Париже "нормандского саммита", поскольку искомый текст есть и на английском языке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Экономика
Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
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В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске
Глава МЧС генерал-полковник Евгений Зиничев рассказал, что президент России Владимир Путин воспринял с облегчением новость о спасении Вани Фокина из-под завалов в Магнитогорске.
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Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
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На премьере Бурунов появился в джинсах, футболке с принтом и кожаной куртке.
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Торжественная церемония чествования военнослужащих научных рот, увольняемых в запас, прошла на территории Военного инновационного технополиса "Эра".
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В Сети появился трейлер «Нового папы» с Джудом Лоу в главной роли
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Брэд Питт рассказал о личной жизни после развода с Анджелиной Джоли
Голливудский актер Брэд Питт не распространялся о подробностях личной жизни после развода с Анджелиной Джоли, однако журналисты добились от него ответа на вопрос о том, были ли у него романы после расставания с женой.
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Пожилой Nissan Skyline превратили в «бесконечную» новогоднюю елку
Внутренности фонарей выложены, судя по всему, мельчайшими пластинками с зеркальным эффектом, которые благодаря множественным отражениям создают ощущение нереальной глубины.
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Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи в России на ближайшие три года.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
Правительство Германии "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода "Северный поток – 2", такое мнение в интервью РИА Новости высказал официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре.
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Миллионер Денис Ребров: «При первой встрече Шурыгина стеснялась меня»
Первый брак остался в прошлом, и сейчас она встречается с миллионером Денисом Ребровым, который не скрывает: он без ума от избранницы, несмотря на пересуды за спиной.
Политика
О возможном раке кожи заявил президент Бразилии
О возможном заболевании раком заявил 11 декабря журналистам президент Бразилии Жаир Болсонару.
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Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
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У побережья Калифорнии найдены тысячи загадочных дыр на дне океана
Недалеко от калифорнийского побережья Биг-Сура на морском дне было обнаружено около 15 тысяч загадочных отверстий круглой формы.
Экономика
Россиянам предлагают делать скидки на оплату электричества
Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предложил разрешить гражданам с небольшими доходами оплачивать потраченные киловатт-часы с дисконтом до 30%.
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Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом России
Самым комфортным и доступным для жизни городом в России признали Краснодар.
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Пятерых ученых из США уличили в нарушении визового режима в Рязани
Рязанский суд вынес решение о признании виновными в нарушении визового режима пятерых членов делегации из США, все сотрудники университета Буффало будут депортированы из страны в течение пяти дней, а также им будет запрещено посещать территорию России несколько лет.
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Несколько человек погибли в Канаде при крушении самолёта
Следовавший из США самолёт разбился на канадском острове Габриола, погибли несколько человек.