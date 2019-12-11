Общество

REGNUMREGNUMОбманутые дольщики в Калининграде получат компенсации

Запись обманутых дольщиков для получения компенсаций проводится на сайте Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Размер выплат будет подсчитываться в индивидуальном порядке после предоставления всей необходимой документации.
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