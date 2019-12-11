Общество
REGNUMОбманутые дольщики в Калининграде получат компенсации
Запись обманутых дольщиков для получения компенсаций проводится на сайте Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Размер выплат будет подсчитываться в индивидуальном порядке после предоставления всей необходимой документации.
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Дома обманутых дольщиков в Чебоксарах поможет достроить федеральный бюджет
Московский Комсомолец08:33
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Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
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В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске
Глава МЧС России Евгений Зиничев рассказал о реакции президента страны Владимира Путина на новость о спасении Вани Фокина, которого нашли под завалами жилого дома в Магнитогорске.
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Президент Бразилии заявил, что у него может быть рак кожи
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в среду, что, возможно, болен раком.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Общество
Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»
Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
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Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Политика
Сенат США рассмотрит проект о признании России «спонсором терроризма»
Комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект о возможности признания России «спонсором терроризма».
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Политика
Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту России Владимиру Путину сделать 31 декабря выходным днем и сократить новогодние каникулы для россиян.
Спорт
Россиянки сыграют с Голландией в полуфинале ЧМ по гандболу
Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии, пришла пора решающих стадий. В полуфинале наша команда сыграет с соперницами из Голландии.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
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Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией
На своей странице в Facebook Гончарук написал, что вопрос транзита газа удалось вывести за пределы обсуждения ситуации в Донбассе.
Кино
В сети появился первый трейлер сиквела «Чудо-женщина»
На официальном канале киностудии Warner Bros. в YouTube был опубликован первый трейлер кинокомикса «Чудо-женщина» режиссера Пэтти Дженкинс.
Наука
У побережья Калифорнии найдены тысячи загадочных дыр на дне океана
Недалеко от калифорнийского побережья Биг-Сура на морском дне было обнаружено около 15 тысяч загадочных отверстий круглой формы.
Интернет
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
Футбол
Сергей Семак: «Плохо играла вся команда»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения в гостевом матче 6-го тура Лиги чемпионов от «Бенфики» (0:3) заявил, что его команда дала португальцам возможность реализовать атакующий потенциал.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Стоцкой стала копией Филиппа Киркорова
Вчера Стоцкая опубликовала фото двухлетней дочери Веры.
Армия и оружие
Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России
Американское военное командование в Сирии обратилось в Пентагон за инструкциями на случай атаки со стороны российских, сирийских, иранских или турецких сил и их союзников, сообщили источники.
Футбол
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
Стоит отметить, что впервые за 10 лет в плей-офф Лиги чемпионов сыграют команды, которые представляют топ-5 европейских чемпионатов.
Шоу-бизнес
Николай Носков дал первый после инсульта сольный концерт
Николай Носков дал волнительный и эмоциональный концерт. Любимому артисту была нужна поддержка – и мы все пришли.
Общество
Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд Московской области разрабатывают сервис для обращения в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС, сообщает RT.
Происшествия
Голунов пожаловался в ФСБ на избивавших его полицейских
Журналист Иван Голунов подал в ФСБ жалобу на то, что при задержании его избивали сотрудники полиции.
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в среду обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин объявил о расставании с бывшей женой Джигарханяна
Российский певец Прохор Шаляпин объявил о расставании с бывшей женой актера Армена Джигарханяна пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Кино
Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма
На премьере Бурунов появился в джинсах, футболке с принтом и кожаной куртке.