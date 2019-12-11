Общество

REGNUMREGNUMОбманутые дольщики в Калининграде получат компенсации

Запись обманутых дольщиков для получения компенсаций проводится на сайте Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Размер выплат будет подсчитываться в индивидуальном порядке после предоставления всей необходимой документации.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

На решение проблем обманутых покупателей квартир направлено 14 млрд рублей

Коммерсантъ01:00

Калининградские власти выплатят компенсации обманутым дольщикам

РИА Новости10:44

Фонд защиты прав дольщиков Красноярского края собирается рассмотреть действия недобросовестных застройщиков

ФедералПресс01:39

Дома обманутых дольщиков в Чебоксарах поможет достроить федеральный бюджет

Московский Комсомолец08:33

Обманутые дольщики в Калининграде получат компенсации

REGNUM10:40

Брянские власти выделили на дольщиков 16 млн. областных рублей ради привлечения 400 млн. федеральных

Брянск.Ньюс03:09

Еще более 2,4 тысяч обманутых дольщиков получат квартиры или компенсации

Комсомольская правда17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 18:40, Ашберн
Общество

ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»

Известия 16:59
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета 15:10
Общество

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

Глава МЧС России Евгений Зиничев рассказал о реакции президента страны Владимира Путина на новость о спасении Вани Фокина, которого нашли под завалами жилого дома в Магнитогорске.
Lenta.ru 18:02
Общество

Президент Бразилии заявил, что у него может быть рак кожи

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в среду, что, возможно, болен раком.
ТАСС 17:56
Происшествия

Минобороны подтвердило крушение вертолета Ми-28 на Кубани

Известия 16:10
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ 16:54
Общество

Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»

Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
Газета.Ru 11:46
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Кино

Кинокомпания Warner Bros. назвала дату выхода продолжения «Матрицы»

РБК 17:49
Общество

Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Известия 11:29
Политика

Сенат США рассмотрит проект о признании России «спонсором терроризма»

Комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект о возможности признания России «спонсором терроризма».
RT на русском 15:03
Общество

Грета Тунберг стала человеком года по версии Time

Газета.Ru 08:58
Политика

Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту России Владимиру Путину сделать 31 декабря выходным днем и сократить новогодние каникулы для россиян.
Известия 16:25
Спорт

Россиянки сыграют с Голландией в полуфинале ЧМ по гандболу

Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии, пришла пора решающих стадий. В полуфинале наша команда сыграет с соперницами из Голландии.
ГЛАС.RU 08:45
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Территория новостей вчера в 14:22
Политика

Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией

На своей странице в Facebook Гончарук написал, что вопрос транзита газа удалось вывести за пределы обсуждения ситуации в Донбассе.
Инфорос вчера в 06:01
Кино

В сети появился первый трейлер сиквела «Чудо-женщина»

На официальном канале киностудии Warner Bros. в YouTube был опубликован первый трейлер кинокомикса «Чудо-женщина» режиссера Пэтти Дженкинс.
ГЛАС.RU 09 декабря в 02:11
Наука

У побережья Калифорнии найдены тысячи загадочных дыр на дне океана

Недалеко от калифорнийского побережья Биг-Сура на морском дне было обнаружено около 15 тысяч загадочных отверстий круглой формы.
ИнфоСМИ 12:47
Интернет

Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi

В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
Astera 15:17
Футбол

Сергей Семак: «Плохо играла вся команда»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения в гостевом матче 6-го тура Лиги чемпионов от «Бенфики» (0:3) заявил, что его команда дала португальцам возможность реализовать атакующий потенциал.
Спорт-Экспресс вчера в 17:27
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Стоцкой стала копией Филиппа Киркорова

Вчера Стоцкая опубликовала фото двухлетней дочери Веры.
StarHit.ru 09:30
Армия и оружие

Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России

Американское военное командование в Сирии обратилось в Пентагон за инструкциями на случай атаки со стороны российских, сирийских, иранских или турецких сил и их союзников, сообщили источники.
Взгляд.ру 18:32
Футбол

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Стоит отметить, что впервые за 10 лет в плей-офф Лиги чемпионов сыграют команды, которые представляют топ-5 европейских чемпионатов.
Metaratings 17:07
Шоу-бизнес

Николай Носков дал первый после инсульта сольный концерт

Николай Носков дал волнительный и эмоциональный концерт. Любимому артисту была нужна поддержка – и мы все пришли.
МонаВиста вчера в 23:30
Общество

Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд Московской области разрабатывают сервис для обращения в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС, сообщает RT.
РИА Новости 06:22
Происшествия

Голунов пожаловался в ФСБ на избивавших его полицейских

Журналист Иван Голунов подал в ФСБ жалобу на то, что при задержании его избивали сотрудники полиции.
РБК 09:11
Политика

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в среду обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 13:53
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин объявил о расставании с бывшей женой Джигарханяна

Российский певец Прохор Шаляпин объявил о расставании с бывшей женой актера Армена Джигарханяна пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Известия 05:25
Наука

Новая технология открывает путь к созданию биокомпьютеров

Хайтек+ 03:07
Кино

Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма

На премьере Бурунов появился в джинсах, футболке с принтом и кожаной куртке.
Телепрограмма вчера в 07:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное