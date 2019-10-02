Экономика

ИзвестияИзвестияОбманутых дольщиков может стать вдвое больше

Обманутых дольщиков может стать вдвое больше из-за 600 девелоперов, которые не получили кредиты от банков на строительство жилья согласно новым правилам. Об этом «Известиям» сообщили в «Опоре России».
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с чего всё началось

Сдадут за счет: обманутых дольщиков может стать вдвое больше

Число обманутых дольщиков может удвоиться, прогнозируют в «Опоре России». В зоне риска — девелоперы, которым не одобрили кредиты и не разрешили достраивать объекты по старой схеме после перехода на эскроу-счета.
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Эксперт: обманутых дольщиков в России станет в два раза больше

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